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僅台北市有「安鼠之亂」？ 跨國研究曝3原因致近7成城市鼠類增加

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛學院特聘教授詹長權指出，近期一篇科學研究指出，全球城市老鼠數量正持續上升，背後原因包括氣候變遷與都市發展密切相關。老鼠示意圖，本報資料照片。
台大公衛學院特聘教授詹長權指出，近期一篇科學研究指出，全球城市老鼠數量正持續上升，背後原因包括氣候變遷與都市發展密切相關。老鼠示意圖，本報資料照片。

近期台北市鼠患議題浮上枱面，綠營民代猛批台北市長蔣萬安不願面對問題。不過，衛福部疾管署秀出漢他病毒確診個案，今年案例數處於低點，台北市鼠類通報案件也呈減少趨勢。至於為何民眾常看到老鼠？台大公衛學院特聘教授詹長權指出，近期一篇科學研究指出，全球城市老鼠數量正持續上升，背後原因包括氣候變遷與都市發展密切相關。

台北市鼠患議題，被網友取市長蔣萬安姓名諧音，戲稱為「安鼠之亂」，不少網友在社群轉貼在城市中看到老鼠的情形。詹長權於臉書發文指出，「城市老鼠變多」的印象已被科學研究證實，一刊登於「Science Advances」的跨國研究指出，全球多數城市老鼠數量正持續上升，研究追蹤調查的16個城市中，有11個城市鼠類數量在研究期間顯著增加，占比達69%。

詹長權表示，這項研究顯示，美國華盛頓特區、舊金山、紐約市，加拿大多倫多及荷蘭阿姆斯特丹鼠類增加趨勢最顯著，其次則是美國奧克蘭、水牛城、芝加哥、波士頓、堪薩斯市和辛辛那提，且個城市鼠類成長服務差異大，華盛頓鼠類成長趨勢為波士頓3倍、紐約市1.5倍，而日本東京，美國路易斯威爾、紐奧良等城市，鼠類數量則呈現下滑趨勢。

鼠類增加受到氣候變遷、都市化加劇、人口密度上升3大因素影響。詹長權指出，隨全球氣溫上升，冬季不再嚴寒，老鼠死亡率降低，活動與繁殖期間延長；都市化讓城市中建築物與基礎設施增加，鼠類可棲息的空間，如地下管線、建築縫隙等連帶增加，綠地減少也讓老鼠更集中出現於人類活動區域；人口愈多則導致垃圾、食物廢棄物增加，為老鼠提供穩定食物來源。

「城市變得更適合人類生活，無意間為老鼠打造更理想生存環境。」詹長權指出，城市更溫暖、更擁擠、更容易取得食物，讓老鼠如魚得水，這不僅是環境問題，也可能影響公共衛生，面對老鼠增加趨勢，前述研究建議城市應改變策略，從毒殺與捕捉，轉向系統性改善垃圾管理、減少食物來源，強化建築設計以降低棲息空間，另建議建立長期監測系統，並推動整合性防治策略。

台北 氣候變遷 老鼠 蔣萬安

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