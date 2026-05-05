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雙北鼠患升溫！命理師「去年底精準預言」網朝聖驚呼：太神了

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師簡少年於2025年底精準預言鼠患發生。圖／截自簡少年YouTube頻道影片
命理師簡少年於2025年底精準預言鼠患發生。圖／截自簡少年YouTube頻道影片

台北市於年初開始傳出鼠患，雙北皆有疫情發生，雖然市府已進行投藥、填洞、清理等動作，仍頻繁有市民目擊鼠輩橫行畫面。有網友憶起去（2025）年底，命理師簡少年在分析今（2026）年運勢時，曾提醒「需注意鼠患或老鼠的傳染病」，精準命中現況，引發網友朝聖。

簡少年於去年12月9日提到，今年是「子午對沖」，午指的是馬，需注意交通問題，子則代表鼠「可能會有鼠患或老鼠的傳染病發生」，需要特別注意，不過他也表示自己非老鼠專業，因此不清楚會有哪些相關疾病。

如今此段影片被網友翻出，紛紛大讚「神預言」、「太神了」、「來朝聖鼠患預言成真」、「回來看預言，真的是鼠巴拉系」、「簡少年說的時候我還在想怎麼可能啦」、「當時聽到還在想，鼠患怎麼可能在台灣」、「真的有料，我今天要瞎掰講個什麼感冒還流感的，這個年代誰跟你鼠患，預言家超強」。不過也有人認為鼠患問題存在已久，「台灣有哪一年沒鼠患」。

疾管署數據顯示，漢他病毒症候群今年已累計2例，台北、新北各1例，皆為70多歲男子。由於此為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染之塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。呼籲民眾落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不原則，如發現鼠類排泄物，也應配戴口罩、手套，並以市售漂白水1:9稀釋後潑灑消毒，再行清理。

老鼠 雙北 簡少年

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