專家：掌握多鼠區域 擬定滅鼠措施

雙北地區出現兩例漢他病毒感染案例，眾人聞鼠色變，國內病媒防治專家、台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈說，各大城市均有鼠患問題，大台北地區也是如此，應與都更、下水道工程等有關，目前只屬零星個案，建議北市盡速掌握多鼠區域，擬定滅鼠措施，無須恐慌。

徐爾烈指出，鼠患為全世界各大都市普遍存在的問題，因都市裡有食物可吃、有地方可躲，容易引發傳染疾病。為此，台灣以前每年都會舉辦大規模的全國性滅鼠活動，成效顯著，但也引發不少問題。

徐爾烈說，政府大規模滅鼠活動中，多由村里長將殺鼠藥送到各家由民眾投放，但隨意放置殺鼠藥，效果不彰，還可能禍及住民及其他動物，以致動保團體反對，為此，全國性滅鼠活動已停止十幾年，這可能也是這波鼠患的原因之一。

「老鼠出沒增加的原因也可能與都更、下水道工程等有關。」徐爾烈說，具備都更條件的住宅都為舊社區，容易潛伏蟑螂、老鼠。

徐爾烈表示，老鼠是夜行性動物，若在白天也頻繁出現，這代表密度可能有點高，台北市、新北市務必著手調查。徐爾烈指出，投餌劑仍是可行辦法，鼠餌盒一旁要設警示牌，才是嚴謹作法。

猛禽研究會表示，濫用老鼠藥不會讓老鼠變少，只要有老鼠倖存，族群仍會回升。一旦老鼠若產生抗藥性，會適得其反，變成培養「超級老鼠」。