北市防鼠患…裸投滅鼠餌劑有隱憂 學者建議用鼠餌盒、旁邊要設警示標誌

台北鼠患受關注，台灣猛禽研究會憂心民眾因為害怕，趕快裸投滅鼠餌劑，想把「周圍老鼠都殺死」，危害非目標物種及食物鏈上層生態。學者說，白天看到老鼠，顯示族群確實增加，投餌劑仍是可行辦法，但應用鼠餌盒，且旁邊要設警示標誌。

台灣猛禽研究會日前指出，2021至2024年間，檢驗106隻死亡猛禽肝臟或胃內容物，61%檢出滅鼠藥殘留，台北都會區的公園，已見鳳頭蒼鷹築巢，台北市和基隆市的死亡鳳頭蒼鷹樣本，老鼠藥檢出率更高達92%。

猛禽研究會表示，濫用老鼠藥不會讓老鼠族群變少，因為只要有老鼠倖存，族群仍會回升。掠食者吃到老鼠藥死亡，數量變少反而無法壓制老鼠族群。沒有統籌的藥劑使用規畫大量投放，老鼠若產生抗藥性，是在培養「超級老鼠」。

猛禽研究會提醒市府，過度依賴甚至是只有使用老鼠藥，無法根除老鼠難題，需要搭配垃圾管理、不要亂倒食物進排水溝等控制老鼠食物來源措施，同時巡檢室內空間管路，封閉鼠道，才可以達到預期效果。

台灣猛禽研究會猛禽救傷站主任王齡敏說，從國外的老鼠防治經驗可以知道，投鼠餌應該是最後的辦法，阻絕老鼠的食物來源更重要，除了垃圾桶、廚餘桶不要成為老鼠的「廚房」，民眾餵野鴿、松鼠和貓狗，老鼠也可能去吃。如果要投放老鼠藥，應該使用鼠餌盒。

北市府決定增購滅鼠藥，王齡敏憂心民眾因為恐懼，在住家附近看到老鼠，就去向里長領取免費餌劑投放，花是花點錢自己去買來「裸放」，結果不能確保只有老鼠會吃，也可能造成非目標的貓狗誤食。此外老鼠吃了餌劑，也可能危害食物鏈上層的猛禽。

台大昆蟲系名譽教授徐爾烈表示，老鼠本應是夜出行動物，都市中白天也看到，表示老鼠的數量比較高。老鼠在哪裡出沒，就把餌劑放在哪裡，通常是隱蔽的角落，貓狗不會接觸到。找到老鼠洞，餌料可直接放入。

如果看到老鼠亂竄，徐爾烈也支持使用鼠餌盒，只有老鼠可以進去吃餌，而且咬不破，其他的動物沒有辦法進去，小朋友沒有鑰匙也打不開。此外使用鼠餌盒時，附近要設警示標誌，提醒民眾不要讓寵物靠近。