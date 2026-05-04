避免誤食老鼠藥 北市：整合相關資訊供民眾了解

民眾頻頻反映北市老鼠現蹤街頭，擔心小孩、寵物誤食；環境部長彭啓明建議公布投藥地點。對此，北市環保局長徐世勳今天說，會試著將鼠洞填補、用藥等資訊整合起來，讓民眾更易了解。

北市處理鼠患議題受關注，包含關注投藥方式會否引起小孩、寵物、流浪動物、鳥禽等野生動物誤食中毒。環境部長彭啓明今天表示，台北市應公布投放老鼠藥的地點，也認為市長蔣萬安應動員跨局處處理。

徐世勳接受媒體聯訪時說，就處理鼠患整體來說，用藥是最後手段，所以會把所有防治鼠類的相關做法，不管是老鼠居住的廢棄物堆疊區、鼠洞的填補、鼠籠的設置等，再來就是用藥的部分，會試著把這些資訊都整合起來，讓民眾更容易了解。

媒體問是否有統計出北市老鼠的熱區，徐世勳說，過去幾個月下來，一開始從去年11、12月，通報數整個月大概只有10出頭件，後來媒體不斷公布，（環保局統計2月258件、3月90件），相對比較熱區除了大安區，還有中山、中正、大同、萬華周邊，但都不算數量非常高，不過也是必須努力做環境清潔的。

針對徐世勳今天下午前往環境部討論鼠患處理問題部分。徐世勳說，有就鼠患如何界定、有無模組可做確認、數量如何算是過度等提問，環境部說目前的確沒有，北市願意跟環境部一起努力。

他說，另就有人建議是不是要用賀爾蒙性用藥，環境部確認過，這部分的藥目前台灣沒有核定、核准使用，如果是好的、可以使用的藥物，環境部告知歡迎提出申請。