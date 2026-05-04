北市拜會中央討論鼠害作為 環境部提四精進策略打長期戰

台北市近期頻傳鼠害，台北市政府環保局局長徐世勳於4日下午率隊拜會環境部，由環境部次長謝燕儒、次長沈志修率化學物質管理署、環境管理署同仁親自接見，會中雙方就目前台北市防治執行方式、投藥點資訊公開及遭遇的問題等進行深入交流。環境部強調，中央將秉持督導與專業諮詢之立場，會與地方政府充分合作，共同維護市民居住環境品質。

環境部表示，徐世勳於會中傳達臺北市政府高度重視鼠患問題，由府層級長官經常召開跨局處會議，分工合作，以環境整理整頓優先，用藥為輔，並依現場狀況因地制宜進行防治，目前已有良好成效，而環境部次長謝燕儒與次長沈志修於會中均表示，鼠害防治並非單獨屬環保局的責任，需要建置全市府系統性的應變機制。

針對北市現狀，環境部彙整提出以下四點精進建議，包括一、分工合作應變：比照「登革熱」防疫模式，由市府高層統籌環保、衛生、公園、市場、下水道、及里政等相關主責局處，強化跨機關協調與資源調度；二、資訊公開透明：應主動公布防治動向與具體措施，讓民眾明確知悉，既能提高防治透明度，亦能提醒市民注意孩童及寵物安全。

三、落實區域分工：公共區域應明確分配責任局處，落實分工機制，確保包含市場、公園、下水道等鼠隻易聚集處皆能落實防治工作，不留死角；四、召開專家會議：可邀集環境衛生、鼠害防治相關專家學者召開會議，依據地方環境特性及鼠類行為特徵，擬定科學化防治對策。

會後雙方達成共識，鼠害防治是一項長期的環境管理工作，絕非一蹴可幾，應從「斷糧、堵漏、滅除」三大核心原則出發，動態調整策略。

環境部最後重申，中央將持續提供專業技術支援，協助地方政府執行防治工作，並已責成資科司彙整並公開相關宣導資源，提升大眾防疫意識。期許透過中央與地方的緊密配合，整合科學防治與行政資源，為台北市民建構更安全、整潔的城市生活環境。