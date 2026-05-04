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台北市鼠害環保局長率隊拜會環境部 環境部提4點建議
針對近期台北市鼠害問題，台北市政府環保局長徐世勳於今下午率隊拜會環境部，會中雙方就目前台北市防治執行方式、投藥點資訊公開及遭遇的問題等進行深入交流，也承諾環境整頓優先、用藥為輔。環境部最後彙整提出4點建議，包含分工合作應變、資訊公開透明、落實區域分工，以及召開專家會議，供北市府精進相關作為。
徐世勳會中表示，台北市政府高度重視鼠患問題，由府層級長官經常召開跨局處會議和分工合作，承諾以環境整理整頓優先，用藥為輔，並依現場狀況因地制宜進行防治，目前已有良好成效。
環境部政務次長謝燕儒、常務次長沈志修會中均表示，鼠害防治並非單獨屬環保局的責任，需要建置全市府系統性的應變機制，針對北市現狀，環境部彙整提出以下4點精進建議。
第一，應比照登革熱防疫模式，由市府高層統籌環保、衛生、公園、市場、下水道、及里政等相關主責局處，強化跨機關協調與資源調度；其次，應主動公布防治動向與具體措施，讓民眾明確知悉，既能提高防治透明度，也能提醒市民注意孩童及寵物安全。
再者，公共區域應明確分配責任局處，落實分工機制，確保包含市場、公園、下水道等鼠隻易聚集處皆能落實防治工作，不留死角；最後，可邀集環境衛生、鼠害防治相關專家學者召開會議，依據地方環境特性及鼠類行為特徵，擬定科學化防治對策。
本次會後雙方達成共識，鼠害防治是一項長期的環境管理工作，絕非一蹴可幾，應從「斷糧、堵漏、滅除」三大核心原則出發，動態調整策略。
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