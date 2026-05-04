快訊

史國專機已起飛 預期將搭載賴總統明晨返國

日職／徐若熙淚光閃爍 4局被掃射14安、失7分遭西武震撼教育

傳伊朗飛彈擊中美國軍艦 油價應聲上漲逾5%…美方說法不同調「陷羅生門」

聽新聞
0:00 / 0:00

藍轟綠「南鼠北送」、罵投藥：沈伯洋想靠老鼠上位？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市區多處被民眾目擊出現老鼠，許多民眾擔心老鼠帶來的病菌會引發疾病傳染，圖為跳上人行道嚇到路人的老鼠。記者曾原信／攝影
台北市區多處被民眾目擊出現老鼠，許多民眾擔心老鼠帶來的病菌會引發疾病傳染，圖為跳上人行道嚇到路人的老鼠。記者曾原信／攝影

北市鼠患議題延燒，並成為2026選戰攻防議題。國民黨北市議員柳采葳說，沈伯洋選舉「墊腳鼠」 ，只許民進黨炒作鼠患議題，不准市府防治鼠患？

柳說，民進黨上下強力炒作鼠患議題，已經到走火入魔的情形，不但側翼南鼠北送，用不精準的App把各式各樣的老鼠賴在台北，荒謬絕倫。現在竟然連綠營民代，都出現一邊要市府防治投藥，一邊又罵市府投藥的荒謬事件。不禁讓人聯想，民進黨已經打定主意要繼續操作鼠患議題，把老鼠當成沈伯洋選舉的政治工具。

柳采葳說，投藥是防治鼠患最重要的工作，現階段市府持續依照中央規範，進行鼠患防治工作，甚至配合民代需求加強投藥，也提醒毛小孩安全問題，結果反而被同一位議員拿來謾罵市府。

更誇張的是，明明就是自己操作議題，又把呈現事實的新聞當成政治攻擊，卻無法提出合理解釋，不是自打嘴巴嗎？事實上為難基層公務員的，拿來操作議題攻擊市府的，都是同一人。政治立場可以不一樣，但是設局陷害基層公務員，對於防治鼠患，對於公共政策討論，沒有任何幫助！

現在民進黨全黨上下的態度似乎是希望市府接下來防治工作，不要太認真，讓他們可以繼續炒作鼠患問題，拿來當成選舉的重要議題。沈伯洋想靠老鼠上位，民進黨上下全力配合，本來應該回歸公衛專業的鼠患議題，變成沈伯洋的選舉的「墊腳鼠」！

政治 北市 台北 沈伯洋 老鼠

延伸閱讀

鼠患議題延燒 被點名「設局誘導」林亮君反擊了...怒轟蔣萬安市府

鼠患交鋒...綠議員反擊自導自演說 蔣萬安也說話了：要給同仁一個公道

批綠自導自演「造鼠」計畫 王鴻薇：只會把自己搞成鼠輩人人喊打

「南鼠北送」放大鼠亂 北市反擊民進黨：不就是認知作戰？

相關新聞

藍轟綠「南鼠北送」、罵投藥：沈伯洋想靠老鼠上位？

台北市鼠患議題延燒，並成為2026選戰攻防議題。國民黨北市議員柳采葳說，沈伯洋選舉「墊腳鼠」 ，只許民進黨炒作鼠患議題，不准市府防治鼠患？

「南鼠北送」放大鼠亂 北市反擊民進黨：不就是認知作戰？

台北市鼠患議題延燒，對於近期社群有網友貼非北市照片，刻意放大北市鼠患嚴重，北市府副發言人魏汶萱批評，南鼠北送事件，不就是一種認知作戰嗎？

圖輯／過街老鼠嚇到行人 都市鼠患使人苦惱

台北市區近期鼠患頻傳，公園、防火巷甚至餐廳附近人行道都現鼠蹤，許多民眾擔心老鼠恐帶有漢他病毒。下午在某知名夜市人行道，一隻老鼠竄出，嚇到過往路人，附近店家表示，近期是老鼠繁殖期，夜市的自治會也有積極投

鼠患交鋒...綠議員反擊自導自演說 蔣萬安也說話了：要給同仁一個公道

北市鼠患議題延燒，台北市長蔣萬安今天受訪表示，北市府上午開跨局處會議，再度研擬各面向處理老鼠問題，接下來會擬定更具體的措施。蔣也說，市政府一直以來，都非常努力處理老鼠問題，跨局處、全方面、年初開始，這

北市鼠患燒！醫曝鳥啄屍體憂擔心的事要發生 環保局長：與老鼠藥無關

北市近日鼠患問題延燒，更有醫師直擊有鳥類吃老鼠屍體，恐威脅野生動物、寵物生命安全。環保局長徐世勳說，跟動保處確認目前通報有3例誤食案，但跟老鼠藥都沒關係，他也強調這段時間持續監測維護環境，投藥是最後手

影／王鴻薇批綠自導自演「造鼠」計畫 沈伯洋反批：不需對市民貼標籤

近日網路瘋傳台北市街頭有老鼠影片，台北是否有鼠患引發討論，國民黨立委王鴻薇今發文質疑，這是民進黨自導自演的「造鼠」計畫，引發爭議。對此，民進黨立委沈伯洋今晚在台中受訪時說，這對市民非常不公平，「市民都

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。