藍轟綠「南鼠北送」、罵投藥：沈伯洋想靠老鼠上位？

台北市鼠患議題延燒，並成為2026選戰攻防議題。國民黨北市議員柳采葳說，沈伯洋選舉「墊腳鼠」 ，只許民進黨炒作鼠患議題，不准市府防治鼠患？

柳說，民進黨上下強力炒作鼠患議題，已經到走火入魔的情形，不但側翼南鼠北送，用不精準的App把各式各樣的老鼠賴在台北，荒謬絕倫。現在竟然連綠營民代，都出現一邊要市府防治投藥，一邊又罵市府投藥的荒謬事件。不禁讓人聯想，民進黨已經打定主意要繼續操作鼠患議題，把老鼠當成沈伯洋選舉的政治工具。

柳采葳說，投藥是防治鼠患最重要的工作，現階段市府持續依照中央規範，進行鼠患防治工作，甚至配合民代需求加強投藥，也提醒毛小孩安全問題，結果反而被同一位議員拿來謾罵市府。

更誇張的是，明明就是自己操作議題，又把呈現事實的新聞當成政治攻擊，卻無法提出合理解釋，不是自打嘴巴嗎？事實上為難基層公務員的，拿來操作議題攻擊市府的，都是同一人。政治立場可以不一樣，但是設局陷害基層公務員，對於防治鼠患，對於公共政策討論，沒有任何幫助！

現在民進黨全黨上下的態度似乎是希望市府接下來防治工作，不要太認真，讓他們可以繼續炒作鼠患問題，拿來當成選舉的重要議題。沈伯洋想靠老鼠上位，民進黨上下全力配合，本來應該回歸公衛專業的鼠患議題，變成沈伯洋的選舉的「墊腳鼠」！