漢他病毒現蹤新北！民代促常態監測 市府：跨局處加強

新北市議員陳偉杰今在議會質詢指出，新北出現漢他病毒確診個案，要求市府說明是否僅在個案發生後被動清消，並建議建立常態性鼠類監測與預警機制，同時加強資訊揭露以降低民眾恐慌。新北市副市長朱惕之回應，市府已透過跨局處持續推動環境清消與防治作業，並將強化疫調與防治措施。

陳偉杰指出，雖稱漢他疫情穩定，但鼠患問題仍待處理，要求市府說明防治是否僅在個案出現後被動清消，或已有主動作為，並建議針對市場、老舊社區及校園周邊建立常態性監控與預警機制。

環保局長程大維指出，市府已針對市場周邊、後巷、側溝等地點列為重點，強化清消頻率，除平時作業外，因應今年鼠患情形亦有加強。

朱惕之補充，平時各區已進行重點清消，若出現傳染病，會再針對相關區域加強處理。衛生局長陳潤秋表示，目前新北市僅1例漢他病毒個案，患者無明確老鼠接觸史，環境檢視亦未見明顯髒亂，設置捕鼠籠未捕獲老鼠，感染來源仍待進一步疫調釐清，已與環保局及民政單位合作加強周邊清消。

陳偉杰則指出，患者無接觸史卻確診，恐加劇民眾疑慮，要求市府加強說明防治作為與疫情資訊，避免因網路流傳影片與訊息引發恐慌。朱惕之表示，將持續透過跨局處合作強化防治與疫調，釐清可能感染來源。

針對鼠患防治方式，陳偉杰也關切投放滅鼠藥是否造成寵物誤食風險，要求建立兼顧動物安全的防治機制，包括投藥區域公告及相關警示。程大維表示，目前以環境清潔等物理防治為主，滅鼠藥由民眾有需求時向清潔隊索取，並提醒正確放置方式，避免孩童與寵物接觸；戶外並未大規模投藥，未來如需採化學防治，將配合相關警示與公告措施。