北市鼠患燒！醫曝鳥啄屍體憂擔心的事要發生 環保局長：與老鼠藥無關

北市近日鼠患問題延燒，更有醫師直擊有鳥類吃老鼠屍體，恐威脅野生動物、寵物生命安全。環保局長徐世勳說，跟動保處確認目前通報有3例誤食案，但跟老鼠藥都沒關係，他也強調這段時間持續監測維護環境，投藥是最後手段，且會依照周邊環境、老鼠出沒痕跡處置，市府也有持續透過平台溝通，會將相關資訊整理公告讓民眾理解。

徐世勳表示，看從目前這幾個月觀察，去年底老鼠量通報數約10多件，但隨著新聞、社群公布，通報數量有上升趨勢，主要集中大安、中山、中正、大同、萬華都有接獲通報，但沒有說哪一區比例特別高，但環境部分仍持續檢測維護，用藥是最後的手段，會將防治鼠類相關做法，如廢棄物堆疊清理、鼠洞填補、鼠籠設置以及用藥，會將資訊整理出來，讓民眾理解。

徐世勳也澄清，用藥上除了餌盒外，還包含直接塞到鼠洞，並不是隨機亂投藥，清消同仁都是依照程序投放，還是希望討論能夠回歸理性專業，把事情做好，對於寵物誤食也和動保處詢問過，目前統計是3例但跟老鼠藥沒有關係，相關細節都有依照周邊環境實際狀況、老鼠出沒痕跡處置。

徐世勳強調，今天跟環境部討論，確實現階段沒有一個標準來界定是否有鼠患，但市府從2月起54個局處都非常密切討論處理老鼠問題，跨局處會議主要是確認各局處執行狀況，雖然主要會議只有3場，但是包含不同局處討論次數非常、非常多，不只3次。