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鼠患交鋒...綠議員反擊自導自演說 蔣萬安也說話了：要給同仁一個公道

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天下午出席五一勞動局表揚大會。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天下午出席五一勞動局表揚大會。記者林麗玉／攝影

北市鼠患議題延燒，台北市長蔣萬安今天受訪表示，北市府上午開跨局處會議，再度研擬各面向處理老鼠問題，接下來會擬定更具體的措施。蔣也說，市政府一直以來，都非常努力處理老鼠問題，跨局處、全方面、年初開始，這部分還是要給予基層，堅守崗位及付出且敬業的基層同仁一個公道。

對於外界不斷質疑北市鼠患議題延燒，民進黨議員林亮君也遭質疑，是否自導自演「設局誘導」北市環保局投藥，再放上社群質疑北市府？林亮君今第一時間反擊表示傻眼，並請市長蔣萬安要做好市長該做的工作，不要正事不做，「潑髒水『鼠一鼠二』」。蔣萬安今天受訪也被問及環保局與議員林亮君的溝通過程？

蔣萬安說，市府同仁一直以來，都非常努力處理老鼠問題，還是要給予基層，堅守崗位及付出且敬業的基層同仁一個公道。

蔣萬安今天下午出席五一勞動局表揚大會，對於環境部長彭啟明要求設置投藥地圖？蔣萬安則表示，局長應該剛剛有說明，下午也才跟環境部討論，進行討論，環保局這邊都會來評估。

對於近期台北市鼠患議題燒不停，尤其社群Threads很多網友發文質疑台北市鼠亂，蔣萬安也被問及，老鼠議題已變成政治攻擊？蔣萬安說，他剛說過，市府一直以來，都有跨局處、全面進行老鼠議題，從年初就開始，市府都沒有鬆懈，中央也說現在疫情並沒有升溫趨勢。

蔣萬安說，北市府依然持續努力，另一方面，他也必須要為基層同仁說一句話，他們敬業付出、堅守崗位，這部分還是要給他們一個公道。所以今天早上也召開跨局處會議，再度研擬各個面向，進行處理老鼠問題，接下來會擬定具體的措施。

環境部 民進黨 北市 蔣萬安 林亮君 環保局

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