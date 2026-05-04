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新北議會關切鼠患 多名議員促跨局處整合與防治機制

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市議會多名議員針對鼠患及漢他病毒防治進行質詢，強調防治策略、疫調進度與投藥安全，並要求市府強化跨局處整合與資訊透明。

議員戴瑋姍質疑雙北未因鼠患議題召開緊急會議，跨市合作不足，並指出感染不可能無端發生，除投放鼠藥外，清消更為關鍵。環保局長程大維回應，市府已完成第一輪清消，並配合防汛期持續巡檢側溝與易積水區域。戴瑋姍也要求加強衛教宣導，避免僅依賴網路圖卡。

議員翁震州則追問鼠患成因，指出問題自年初延燒至今，市府仍無明確說法。程大維表示，鼠患多出現在夜市、後巷等處，詢問學界後仍無定論。翁並質疑新莊中港大排鼠患監測成效，要求提出查處與開罰數據；另關切民間廚餘處理方式及費用變化，是否影響鼠患，主席裁示環保局兩周內提出資料。

在投藥安全方面，翁震州要求市府建立公共場域投藥SOP，包含現場告示、警戒範圍及網路公告，並提供誤食、誤觸處置方式。程大維表示，新北目前未大規模戶外投藥，仍以環境整頓為主，若投藥將依規定設置告示。主席裁示一周內提出SOP，並彙整藥品項目與相關衛教資料。

議員李余典則關切跨市聯防機制，建議比照登革熱成立雙北聯合專案小組。衛生局長陳潤秋表示，傳染病防治由中央CDC統籌，各縣市透過區管機制協調，未另設雙市指揮中心。李余典並詢問鼠患是否有擴散跡象，市府表示在台北出現病例後已提前進行環境清消與宣導。

李余典也提醒，除漢他病毒外，老鼠亦可能帶有鉤端螺旋體等病原，並關切貓狗傳播風險及疫苗接種情形，要求加強宣導與監測。他並建議針對市場、商圈及廚餘集中地劃設優先防治區。程大維表示，已將夜市、市場等列為重點區域，並持續推動環境整頓與物理防治。

針對整體防治策略，程大維強調以「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」為原則，先以環境清理與捕鼠為主，鼠藥為最後手段。主席裁示市府於市政會議中研議相關對策，並於一周內向議員回報。

老鼠 雙北 新北 環保局 戴瑋姍

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