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北市鼠患議題 綠營批慢半拍、藍稱成選舉工具

中央社／ 台北4日電

北市鼠患問題延燒，民進黨台北市議員許淑華今天直批，鼠患問題應回到源頭治理，眾多專家已提建議，北市府還在慢半拍；國民黨市議員柳采葳則認為，綠營將老鼠當成選舉政治工具。

許淑華在臉書發文表示，近期北市鼠患問題引發市民高度關注，自己也陸續收到許多民眾反映，表達對生活環境與公共安全的擔憂。

她說，近期國內不少專家學者早已提出具體建議，強調應從源頭控管，但北市府應對卻明顯慢半拍，迄今僅召開3次相關會議，且台北市長蔣萬安僅主持過2月2日首會，2月9日、4月17日會議都改由副市長主持。

面對日益嚴重的鼠患問題，許淑華認為，蔣萬安的決心與重視程度，市民都看在眼裡，除了漢他病毒，有專家提醒可能還會提升鉤端螺旋體病爆發的可能性，北市府應提高警覺，定期且密集召開跨局處會議，加快整體防治節奏，而不是被動應對。

她表示，鼠患問題不能只靠「毒殺」，而應回到源頭治理。包括強化垃圾與廚餘密封處理、提升清運效率，以及全面檢視地下管線與排水系統的漏洞。

針對長期治理，許淑華也提出兩大重點方向，包括「盤點雨水下水道，啟動更新汰換機制」，以及「重新檢討都市使用分區規範」。

她也針對現行投藥措施提出3點具體要求，全面使用誘鼠盒投放鼠藥，避免毛小孩與野生動物誤食；公開投藥區域與位置，讓市民安心，也利於外界監督；釐清不當投藥來源，例如公園出現「天女散花式」投藥情形，應於1週內提出調查報告，並加強各局處正確投藥操作訓練。

許淑華呼籲，蔣萬安應親自召開跨局處會議，整合環保局、都發局、民政局、衛生等單位，並定期向市民報告防治進度。

國民黨市議員柳采葳則透過媒體群組發文表示，民進黨立委沈伯洋選舉「墊腳鼠」，只許民進黨炒作鼠患議題，不准北市府防治鼠患，認為民進黨上下強力炒作鼠患議題，已經到走火入魔，不但側翼南鼠北送，用不精準的App把各式各樣老鼠賴在台北，荒謬絕倫。

柳采葳說，現在竟連綠營民代都出現一邊要北市府防治投藥，一邊又罵北市府投藥的荒謬事件。不禁讓人聯想，民進黨已打定主意要繼續操作鼠患議題，將老鼠當成沈伯洋選舉的政治工具。

她表示，投藥是防治鼠患最重要的工作，現階段北市府持續依照中央規範，進行鼠患防治工作，甚至配合民代需求加強投藥，也提醒毛小孩安全問題，結果反被同一名議員拿來謾罵北市府。

柳采葳認為，政治立場可以不同，但設局陷害基層公務員，對於防治鼠患、公共政策討論，沒有任何幫助。沈伯洋想靠老鼠上位，民進黨上下全力配合，本應回歸公衛專業的鼠患議題，變成沈伯洋的選舉的「墊腳鼠」。

此外，台灣基進黨台北市議員參選人吳欣岱也在臉書發表看法，認為不是所有看到老鼠的人都是青鳥，不願讓鼠患的公衛問題，最後變成政治問題。

吳欣岱提到，現況就是北市大安區出現一例漢他病毒致死案例，所以引起廣泛關注；而由網友整理的老鼠地圖，幾乎每分鐘都有新的通報。而面對市民的反應，北市府幾乎拿不出任何數據回應，提供大家一個客觀的評估結果。

她說，國際間監控鼠患的公衛方法早在50、60年前就已建立，且行之有年。根據整合性害蟲管理（IPM）指引，鼠患有一套客觀監控模式。北市府應立即啟動衛生局、環保局與建管處的跨局處合作，針對熱區進行建築物抽查，掌握「鼠跡盛行率」，包括鼠糞、咬痕、活躍鼠洞等指標。

同時，環保局應公開各區的暴露垃圾比例，建管處也應將建築稽查納入「建築缺口率」的概念。這些都是國際間行之有年、需要定期監測的指標。

吳欣岱認為，台北作為一個國際都市，卻讓鼠患變成政治問題，這是治理的失能，更是北市府的失職。

台北 民進黨 國民黨 老鼠

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