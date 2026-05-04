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毒鼠恐間接殺死保育類野鳥 彰化農民「找到牠們的家」精準投藥

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣是農業大縣，農民用心防治野外老鼠減少鼠患。圖／聯合報系資料照片
彰化縣是農業大縣，農民用心防治野外老鼠減少鼠患。圖／聯合報系資料照片

台北新北兩市發生漢他病毒病例，引發政治口水戰。彰化縣是農業大縣，田間鄉村都有老鼠，超過15年沒施藥防治，近年僅1個病例；農民今表示，摸清老鼠回家路線，在必經路線投藥的效果好，有效抑制鼠患。

根據疾管署資料顯示，2017年迄今發生45例漢他病毒病例，唯2016年至2019年統計個案居住地為高雄市5例、屏東縣3例，其餘3例在北部3縣市，疾管署對此曾分析南部發生率高與環境、氣候有關，彰化縣在台灣中部，屬於城市與鄉鎮混雜的農業大縣，發生率甚至低於北部都會區。

環保局表示，彰化縣自然生態良好，終年有食物鏈最高端的猛禽例如大冠鷲、鳳頭蒼鷹、黑翅鳶等野鳥，春季有灰面鵟鷹過境，如果老鼠吃毒餌，毒發垂死時在野外緩緩爬行極易被猛禽捕食，等於間接殺死保育類野鳥，因此環保、農業兩單位15年前即停止投藥毒鼠，並請民眾落實「不讓鼠來，不讓鼠吃，不讓鼠住。」

蔡姓農民說，在田間到處施藥防治老鼠，可能汙染農作物，近年改成觀察老鼠行經路線找到老鼠的家，在牠們必經路線放置毒餌，科技進步讓毒餌有效但不至於汙染，農民用安全餌藥毒殺老鼠全家，不必擔心牠們臨死前在外掙扎被野鳥抓去吃，另一方面老鼠少了也就降低漢他病毒傳染風險。

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