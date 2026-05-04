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遭控自導自演誘導投藥 林亮君嗆蔣萬安：有空修理我卻不解決鼠患

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨台北市議員林亮君。（記者曾原信／攝影）
民進黨台北市議員林亮君。（記者曾原信／攝影）

台北市近日鼠患頻傳，台北市議員林亮君質疑北市府投藥方式恐害小孩與寵物誤觸誤食，遭指控「自導自演」誘導市府投藥。林亮君今日在民進黨直播節目「午青LIVE」表示，「使用鼠餌站」、「避免兒童與寵物誤食」都是台北市政府自己的SOP，台北市政府有空放新聞修理議員，卻無法解決鼠患問題。

林亮君表示，整起事情非常單純，他將民眾陳情鼠患問題反映給市府，市府處理後回傳投放老鼠藥照片。因此，照片是由台北市政府環保局自己提供。而後，非常多網友留言擔心投藥方式，恐被小孩與寵物誤觸誤食，他也再次反映民眾擔憂。豈料，處理陳情竟被有心人士放話為「誘導投藥」，令人既困惑又無奈。

林亮君指出，自己早在四月九日就於市議會質詢蔣萬安，提醒市府投放老鼠藥不要被小朋友與寵物接觸。根據台北市政府自己的投藥指引，老鼠藥需放置於隱蔽處，張貼警語並使用鼠餌盒，台北市政府的宣導文宣也都寫明「使用鼠餌站」、「避免兒童與寵物誤食」，這些都是台北市政府自己的SOP。

林亮君強調，台北市鼠患猖獗，沒想到蔣萬安先推給中央，後又放新聞抹黑議員，根本的鼠患問題都沒解決。台北市政府至今已經採購一萬公斤的老鼠藥，市府自己買老鼠藥卻又放話說議員誘導投藥，蔣萬安的滅鼠政策到底是什麼，市民都想知道。

最後，吳崢也補充，蔣市府解決鼠患的唯一作為竟然是修理議員。吳崢更反諷，蔣市府認為議員誘導，市府中計，照此邏輯難道蔣市府接下來都不中計、不滅鼠了嗎？請蔣萬安不要轉移焦點、閃躲卸責，拿出魄力把市政做好。

民進黨 寵物 北市府

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