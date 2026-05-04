北部鼠患蔓延引憂 議員籲台南提前部署守住食安防線

近期北部鼠患嚴重，且有民眾確診感染漢他病毒，台南身為美食之都，市場、夜市、路邊攤不少，以往也常發生店家料理台有「料理鼠王」出沒，人心惶惶。台南市議員朱正軒、蔡筱薇等人今質詢均提到，台南應提早借鑒經驗，在問題尚未擴大前積極採取行動。

台南市政府說明，目前已責成相關局處提前啟動防範措施，從源頭控管與環境治理，守護市民健康與食品安全。

市議員朱正軒提到，台北目前鼠患嚴峻，台南應積極採取行動，而解決鼠患首要任務是環境全面翻新，尤其，老舊市場的木製板處常是老鼠藏匿與繁殖的溫床，透過硬體更新才能有效減少其生存空間。

朱正軒認為，防制工作可從兩大面向著手，其一是斷絕食源，應要求攤商每天即時處理廚餘，維持環境整潔，其二則是主動出擊，廣泛設置捕鼠設施進行防制，透過硬體改善與主動防疫，為市民打造衛生、安心的購物環境。

對此，經發局市場處表示，會督導各市場自治會及夜市管委會強化內部管理，落實清潔維護並適度投放滅鼠餌劑，同時環保局也將會同各區公所，加強市場與夜市周邊排水溝清淤及定期消毒作業，並持續降低病媒蚊鼠孳生環境，形成公私協力的防治網絡。

衛生局也說明，目前朝向「主動稽查、環境整頓、公私協力」等面向加強辦理，針對轄內夜市、公有市場及餐飲攤販等，要求業者落實「防鼠三不原則」，包含設置防鼠設施、確實包覆與清運食材及廚餘、清除環境雜物等，全面降低病媒鼠孳生風險。

衛生局提到，後續將聯合經發局市場處啟動專案稽查，針對料理區及作業環境加強查核，若查獲有鼠跡或病媒出沒，將依食品安全衛生管理法限期改善，屆期未改善者，將依法裁處6萬元以上、2億元以下罰鍰，確保業者落實衛生管理責任。

台南市政府強調，考量病媒恐透過境外移入，將針對港口等重要節點加強防制，強化邊境與市區雙重防線，此外更規畫推動「全民防制日」，以高標準落實食安與環衛管理，號召民眾共同參與環境清理與防鼠行動，提升整體城市防疫韌性。