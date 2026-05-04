老鼠大軍來襲！被咬恐染致命疾病 醫示警：漢他病毒、鼠咬熱不可輕忽

近期鼠患頻傳，不少民眾發現住家、倉庫甚至街頭老鼠出沒頻率增加，引發健康疑慮。新光醫院感染科主治醫師黃建賢提醒，老鼠帶來的風險不僅止於「被咬傷」，即使未直接接觸，只要碰到其排泄物或受汙染環境，也可能感染多種疾病，其中又以漢他病毒感染與鼠咬熱最需警覺。

黃建賢指出，老鼠口腔與爪子都帶有大量細菌，被咬或抓傷後，最常見的是細菌感染，嚴重者甚至可能引發敗血症。臨床上曾有民眾在颱風淹水時驅趕老鼠，遭咬後感染鼠咬熱，一度命危送入加護病房，顯示風險不容小覷。

除了直接咬傷，黃建賢強調，看不到老鼠也可能中招！因為老鼠的尿液、糞便或唾液中都可能帶有病原體，若民眾在廚房、倉儲等環境工作，手上又有傷口，接觸受汙染表面就可能感染。其中最令人擔憂的是漢他病毒，可能引發嚴重的漢他病毒肺症候群，出現發燒、肌肉痠痛、咳嗽，進一步惡化甚至導致呼吸衰竭。

漢他病毒的可怕之處在於「沒有特效藥」，病程變化難以預測，有人僅輕症，也可能快速惡化致命。黃建賢說，相較於漢他病毒，鼠咬熱屬細菌感染，若能及早診斷並使用抗生素治療，預後相對良好。

老鼠身上的跳蚤也是另一潛在威脅，黃建賢指出，跳蚤叮咬人體後，可能傳播包括地方性斑疹傷寒等疾病，雖然在台灣案例不多，但仍存在風險。跳蚤叮咬常集中在腳踝至小腿，且伴隨強烈搔癢，民眾較容易察覺，但仍應避免抓破皮膚造成感染。

針對民眾常見疑問，黃建賢提醒，「被老鼠咬過或接觸疑似汙染物後，絕對不要自行觀察或只吃感冒藥」。由於相關感染可能迅速惡化，應盡速就醫，由專業人員評估是否需要抗生素或進一步檢查。

在日常生活中，預防更是關鍵，應從根源杜絕鼠害。黃建賢建議，若發現食物包裝遭老鼠咬破，即使外觀未明顯汙染也應丟棄避免食用。同時維持環境清潔、妥善收納食物，減少老鼠棲息機會，若看到死鼠或野外動物屍體，切勿徒手接觸，以免感染不明病原。

黃建賢強調，多數老鼠不會主動攻擊人類，但在受驚嚇或淹水、狹窄空間等特殊情境下仍可能咬人。面對鼠患增加，民眾應提高警覺，從環境管理到個人防護，都是避免感染的重要防線。