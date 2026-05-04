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聞鼠色變！雙北爆2例漢他病毒 滅鼠若不慎被咬...醫籲速做「這件事」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈說，家戶內不建議用殺鼠藥，否則老鼠死掉後，身上的寄生蟲如跳蚤、蝨子、蟎類可能到處亂跑，若老鼠躲在隱蔽處死去，還有惡臭無法處理。圖／聯合報系資料照片
台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈說，家戶內不建議用殺鼠藥，否則老鼠死掉後，身上的寄生蟲如跳蚤、蝨子、蟎類可能到處亂跑，若老鼠躲在隱蔽處死去，還有惡臭無法處理。圖／聯合報系資料照片

衛福部疾管署公布，今年至今，雙北地區已出現2例漢他病毒感染個案，讓許多民眾憂心老鼠問題，甚至擔心吃到老鼠汙染的食物，更煩惱如果被老鼠抓傷、咬傷應如何處理。開業急診醫師高偉峰說，不慎被老鼠抓傷、咬傷，第一時間應到急診就醫，並處理傷口，因傷口容易感染，須打破傷風跟使用抗生素，並再由感染科醫師評估後續風險。

老鼠出沒頻傳，國內病媒防治專家、台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈說，老鼠是全世界大都市普遍存在的問題，因都市中有食物可吃、有地方可以躲藏，在過去傳染病較多的時代，每年政府都會做一次大規模的滅鼠活動，那時多會將殺鼠藥發送到家戶，再放置住家附近。

不過，隨意放置殺鼠藥，恐殺死非老鼠的其他動物，遭到動保團體反對，所以全國性滅鼠活動停止好幾年，老鼠可能因此變多。

徐爾烈說，老鼠出沒增加的原因，也可能與都更、下水道工程有關，因都更的社區都是舊社區，容易潛伏蟑螂、老鼠，像台北市舊環南市場折遷時，在拆遷前就先進行滅鼠，記得那時拆遷，老鼠跑出來還影響居民生活，因老鼠喜歡如市場等食物多的場域，而只是區域性問題，非全面性問題。

至於，台北市需不需要大模規滅鼠活動？徐爾烈說，每個地區不一樣，較靠近市場的地方，食物較多的地方，需要巡視跟調查，應先找出哪些區域老鼠多，該用什麼方式比較好，由於目前沒有大規模的傳染病，防治仍以各社區自行處理是比較好的。

徐爾烈說，民眾端自我防治更為重要，政府該宣導如何避免老鼠侵入到家庭，一般家庭建議使用黏鼠板、捕鼠器及捕鼠籠等物理方式。以黏鼠板為例，黏到老鼠後，應用塑膠袋綁起來密封，讓老鼠窒息死亡；家戶內不建議用殺鼠藥，否則老鼠死掉後，身上的寄生蟲如跳蚤、蝨子、蟎類可能到處亂跑，若老鼠躲在隱蔽處死去，還有惡臭無法處理。

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