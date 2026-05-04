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新北民代批雙北防鼠消極 籲設專案小組防疫情擴大

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

台北市近期爆出「鼠患」議題延燒，新北民代指出，林口也傳出公園老鼠頻繁出沒，已接獲多位民眾陳情，要求市府針對熱點設置捕鼠誘餌站並加強環境整頓，也批評中央已示警應成立專案小組處理鼠患，但雙北市府態度仍消極。

新北市議員李宇翔表示，近期接獲民眾反映，林口運動公園沙坑區與溜冰場之間，以及扶輪公園周邊均有老鼠出沒，影響民眾休憩安全與環境衛生。他指出，新北近期已有漢他病毒確診案例，該病毒主要由鼠類等齧齒動物傳播，民眾若接觸或吸入遭污染排泄物揚起的粉塵，恐有感染風險，情況不容忽視。

李宇翔說，已要求市府與區公所儘速處理，針對熱點區域設置「捕鼠專用誘餌站」，並加強清消與環境整頓，盼在第一時間控制鼠患，避免疫情風險擴大。

新北市議員張志豪則表示，國內今年已出現2例漢他病毒症候群病例，中央衛福部也公開呼籲雙北比照南部登革熱防疫經驗成立專案小組處理鼠患，但雙北市府以既有跨局處機制為由未設專案，對公共衛生危機態度消極。

張志豪指出，近期鼠患出現在市場、巷弄甚至住宅區，已有民眾整理出「鼠患地圖」，顯示問題已從零星事件擴大為系統性危機，且具有擴散性，若未及時控制，恐從台北蔓延至新北。他批評，市府未提出雙北聯防機制，難以有效防堵。

張志豪並呼籲，雙北市府應儘速啟動專案層級防治機制，全面盤點熱區並強化環境整頓，由市長對外說明處置進度，以具體作為回應市民對公共衛生的期待。

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