北市鼠患議題有解？環保局長親上火線說明 今赴環境部討論防治措施

台北、新北兩市發生漢他病毒病例，引發政治口水戰。彰化縣是農業大縣，田間鄉村都有老鼠，超過15年沒施藥防治，近年僅1個病例；農民今表示，摸清老鼠回家路線，在必經路線投藥的效果好，有效抑制鼠患。

2026-05-04 15:59