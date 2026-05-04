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批綠自導自演「造鼠」計畫 王鴻薇：只會把自己搞成鼠輩人人喊打

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇批評，所謂鼠患問題根本是民進黨「造鼠」計畫。圖／取自王鴻薇臉書
國民黨立委王鴻薇批評，所謂鼠患問題根本是民進黨「造鼠」計畫。圖／取自王鴻薇臉書

台北是否有鼠患引發討論，國民黨立委王鴻薇批評，這根本是民進黨「造鼠」計畫，當中不只有民進黨議員自導自演，還有側翼搞「通報系統」，甚至連料理鼠王的玩偶都能審核通過，原來是「人造鼠」平台，且回報榜上第一名還疑似是基隆罷團成員，怎這麼剛好？這種「大罷免選舉模式」只會把自己搞成鼠輩人人喊打。

王鴻薇指出，民進黨操作老鼠議題已經一周多，真相也逐漸現形，台北市老鼠案件數早就大幅下降，2月258件、3月90件下降約65%，4月份(至4月23日) 49件，死亡通報比例提升1.8倍。但民進黨為了打這些議題，無所不用其極，民進黨立委柯建銘的助理發「高雄」老鼠的照片，也有側翼發屏東果菜市場老鼠的影片，惡意造假要影射台北市，都造假被抓包。

王鴻薇還說，當然也少不了民進黨議員的「設局」，根據「鏡即時」報導：「4月30日上午林亮君透過助理主動要求環保局處理線型公園的老鼠問題；環保局在收到訊息後去投藥。」在林辦都知情情況下「當天晚上林亮君就在臉書上痛批市府在雙連站線形公園投放老鼠藥。」整起事件根本就是她在自導自演。

王鴻薇表示，可能眼看老鼠案件數持續下降，為了洗老鼠案數量，民進黨側翼自己搞出一個「通報系統」，卻漏洞百出，拿2年前的舊老鼠照片、沒照片留言、甚至料理鼠王的玩偶都能審核通過，原來是「人造鼠」平台。

王鴻薇質疑，回報榜上第一名，還被抓包疑似是基隆罷團成員，怎麼剛好老鼠都是一個基隆罷團成員看到。這種自導自演、病毒式傳播，惹人反感的「大罷免選舉模式」，只是下場恐怕還是把自己搞成鼠輩人人喊打。

國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

台北 國民黨 民進黨 王鴻薇 老鼠

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