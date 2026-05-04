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都更熱區鼠患多？台灣前進籲蔣萬安「滅鼠」列都更強制項目

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台灣前進港湖議員參選人吳欣岱(左三)、中山大同參選人李惠暄(左二)、松山信義鄧樂強(左一)、中正萬華王振庭(右二)、文山區華興里長陳峙穎(右一)今天赴市議會前召開記者會。記者林麗玉／攝影
台灣前進港湖議員參選人吳欣岱(左三)、中山大同參選人李惠暄(左二)、松山信義鄧樂強(左一)、中正萬華王振庭(右二)、文山區華興里長陳峙穎(右一)今天赴市議會前召開記者會。記者林麗玉／攝影

台北市爆發鼠患，環境部長彭啟明今天受訪表示，不排除要求北市府公布投藥點，也強調減少老鼠要回到環境清潔的工作。台灣前進四位參選人今天也赴議會前，呼籲市長蔣萬安應建立北市鼠跡地圖、畫定鼠害減量區等，並參考紐約經驗，將滅鼠列為都市更新強制項目，並且修訂法規。

台灣前進港湖議員參選人吳欣岱說，台北市大安區先前爆發漢他病毒之後，陸續有民眾在街頭發現老鼠蹤跡，但遺憾的是，因蔣市府拿不出客觀數據，現在鼠患已淪為政治攻防，而非醫療公衛。尤其目前北市府大量投放第二代抗凝血滅鼠藥(ＳＧＡＲ)的風險倍嚴重低估，如果有毛小孩誤食，可能會嚴重出血，甚至死亡。更嚴重的是，藥物會透過食物鏈，可能讓捕食老鼠的猛禽蛇類中毒。

中山大同參選人李惠暄也提到，中山大同是台北都更熱區，許多老舊建物待拆遷的荒廢期，正是老鼠繁殖溫床，但目前北市府的都市更新流程竟沒有「精準滅鼠」的法定配套，導致工程一拆，老鼠就集體「難民化」逃竄到鄰近公園與商圈。

他建議蔣萬安市府應該引進紐約實務經驗，建立標準化「建築滅鼠程序」，包括申請拆除許可時，必須由領照業者進行鼠害評估、開工前必須完成系統性滅鼠取得處置證明；施工期間必須設置捕鼠裝置持續監控，將「拆遷前鼠害處指」納入都市更新必備要件。

「路邊滿溢出來的垃圾桶，根本就是老鼠的『豪華自助餐』！」中正萬華參選人王振庭也拿出他最近到西門町拍到的垃圾桶照片，整個垃圾桶垃圾滿出沒人清，包括珍珠奶茶紙杯、食物塑膠袋等滿地，呼籲北市府應該針對商圈、觀光熱點等，加強人流爆增的垃圾清運量能。

松山信義參選人鄧樂強也說，他選區內有四獸山，近年猛禽類復育有成，但根據猛禽研究會監測，2021至2024年間死亡的猛禽肝臟或胃部內，約有六成驗出滅鼠藥殘留，台北與基隆的鳳頭蒼鷹樣本更檢出率高達九成，質疑政府濫投老鼠藥後果，就是摧毀台灣的生物多樣性。

文山區華興里長陳峙穎也表示，他里內就有市府長年列管的「傳染病高危點」緊鄰仙跡岩登山步道口、幼兒園與國小，但他從2019年就主張拆除廢棄房舍，但北市府各單位卻僅會勘列管，2025年才封閉房舍，但環境問題仍未改善。他主張市府應拆除廢棄房舍、非必要路邊垃圾桶應評估減量，市府不能只靠里辦發老鼠藥，應該提出全面的鼠患解決方案。

台北 北市 老鼠 漢他病毒 蔣萬安 都更

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