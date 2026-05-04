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彭啓明：北市首長應親自督導 有決心才能解決鼠患

中央社／ 台北4日電

台北市民眾頻反映街頭出現老鼠北市府投藥方式遭民眾質疑恐讓犬貓誤食。環境部長彭啓明今天表示，建議台北市政府的首長要親自督導，召集跨局處會議統合並定期開會，定期向市民朋友報告，要對症下藥，要有決心，才能夠解決鼠患。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查資源回收再利用法修正草案等案，彭啓明於會前受訪時作上述表示。

台北市民憂慮鼠患問題，北市府將老鼠藥投放公園，遭民眾質疑小朋友與寵物恐誤食。台北市長蔣萬安日前表示，環境用藥是中央核可，投放的位置跟中央大部分也符合。

彭啓明表示，投藥有一定規範，未來會要求市政府，可以公布投放老鼠藥的地點，避免民眾帶毛小孩去上廁所的時候受到干擾，這是環境部會要求的。

彭啓明提及自己過去抓捕老鼠的經驗，並表示，他建議市府一定要一個大規模的，由地方的首長，能夠跨局處的，能夠來統合、定期的會議。一隻老鼠從家裡面跑到夜市的攤販，可能跑到餐廳、下水道、公園，整個台北市很多地方大概都有老鼠的蹤跡，所以他建議市府首長一定要親自下來開會、督導，定期跟市民朋友報告，政府要對症下藥，一定要有決心，才能夠解決這個鼠患。

對於台北市長蔣萬安表示，從1999通報進線的數量來看，已有下降的趨勢。

彭啓明表示，「1999只是方式之一」，網路社群還是有很多訊息（老鼠現蹤），當然這些訊息都需要經過驗證，但整體來說，以他自己常在公園走路運動，都看到很多老鼠。他建議市府一定要好好地去處理，讓市民安心，這是最主要的。解決老鼠的問題，基本上是沒有掌聲的、沒有煙火的，但是不做，會讓民眾心裡面有一個石頭，應該要讓大家可以放心，北市府應主動地跨局處地由市長來親自督導，這才有用，環境部會給予必要的專業協助或督導的功能。

對於網友建議可以找寵物溝通師，召喚老鼠離開台北市。彭啓明說，現在看到的老鼠只是冰山一角，在水溝，隱藏在很多暗巷裡面的老鼠是更多。寵物溝通可能對貓狗比較有效，對於這麼大量的老鼠，還是回到環境衛生的整潔，還有整個市府的全面動員，會比跟老鼠溝通有效果。

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