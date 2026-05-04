北市府鼠患投藥惹議 彭啓明：不排除要求公布投藥點

近期部分地區為因應鼠患大量投放老鼠藥，環境部近日也提醒，在執行公共環境鼠患防治時，應採取更為謹慎的策略，並將化學防治（如老鼠藥等）視為最後手段，避免造成環境負擔及非目標生物的中毒風險。環境部長彭啓明今天說，未來不排除會要求台北市政府公布投藥點，也再次強調要減少老鼠，仍要回到環境清潔的工作。

立法院社福及衛環委員會今審查行政院函請審議「資源回收再利用法修正草案」案。彭啓明會前受訪表示，許多市民對北市府投老鼠藥有許多反應，投藥一定要有規範，一定要在藥盒裡，不能讓其它動物、寵物等接觸到，未來不排除會要求北市府公布投藥點，避免寵物等受到干擾。

他說，之前他家也有老鼠入侵過，後來發現很多家庭都有老鼠，「因為老鼠會縮骨功」，地方政府應該跨局處統合，因為老鼠可能跑到夜市、餐廳、公園下和水溝等地方，建議地方首長都應該要親自開會、督導以及和市民報告，要對症下藥和決心才能杜絕鼠患。

至於網路有民眾建議透過寵物溝通師召喚老鼠，彭啓明說，大家看到的老鼠只是冰山一角，隱藏起來的老鼠更多，寵物溝通對貓狗等寵物應該比較有效，減少老鼠還是要回到環境清潔，這應該比寵物溝通還有效。

彭啓明說，網路上很多關於鼠患的訊息都必須要驗證，自己常常到公園運動確實都有看到老鼠，除鼠工作不會帶來掌聲，但必須要好好處理，好讓市民安心。