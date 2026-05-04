快訊

又震了！宜蘭南澳16時02分規模3.5地震 最大震度3級有感

日職／孫易磊投出危險球退場吞敗 林家正3安猛打二軍首轟出爐

老鼠大軍來襲！被咬恐染致命疾病 醫示警：漢他病毒、鼠咬熱不可輕忽

聽新聞
0:00 / 0:00

台北鼠患頻傳 醫急示警：最致命不是被咬 用「2工具」清理恐更危險

聯合新聞網／ 綜合報導
今年截至目前為止，國內漢他病毒症候群累計2例，與過去4年同期相當，疫情雖未擴大，但仍存在一定風險。 圖／AI生成
今年截至目前為止，國內漢他病毒症候群累計2例，與過去4年同期相當，疫情雖未擴大，但仍存在一定風險。 圖／AI生成

台北市今年初傳出漢他病毒致死案例，引發社會關注，近期又有民眾在市區多次目擊老鼠出沒，讓防疫議題再度升溫。根據疾管署統計，今年截至目前為止，國內漢他病毒症候群累計2例，與過去4年同期相當，疫情雖未擴大，但仍存在一定風險，需持續警戒。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金則提醒，防範鼠媒疾病的的關鍵並非防止被咬，而是要避免接觸到受污染的排泄物。

陳志金在臉書發文指出，與老鼠相關的嚴重傳染病在臨床上並不少見。加護病房常見的主要有兩類，包括漢他病毒症候群與鉤端螺旋體病感染。前者症狀涵蓋發燒、頭痛、背痛，嚴重時可能導致低血壓、腎衰竭甚至肺出血；後者則常見發燒及肌肉痠痛，尤其小腿劇烈疼痛與結膜充血為典型表現，重症可能出現黃疸或出血情形。

陳志金強調，民眾對鼠媒疾病的防範重點，並非避免被老鼠咬傷，而是避免接觸或吸入受污染的排泄物。以漢他病毒為例，最典型的感染途徑是在清掃環境時，吸入乾燥鼠糞或鼠尿所產生的微粒，因此若使用掃帚或吸塵器清理，反而可能增加感染風險。

正確的清潔方式應先做好個人防護，包括佩戴口罩與橡膠手套，並開啟門窗保持通風，再以稀釋漂白水充分噴灑疑似受污染區域，待其濕潤並完成消毒後再進行清理。此外，日常飲食習慣也可能成為感染破口，例如存放於倉庫或不潔環境的罐裝飲料，若遭鼠類排泄物污染，直接對口飲用恐有感染風險，建議飲用前先清潔罐口。

根據報導，在個案方面，新北市淡水區一名70歲男性近期確診漢他病毒症候群，患者自3月中旬起出現發燒、畏寒、喉嚨痛、全身痠痛及腸胃不適等症狀，經通報採檢後確診，經過治療後已康復出院。衛生單位表示，該個案無明確鼠類接觸史，住家周邊亦未捕獲老鼠，感染來源仍在調查中，相關單位已同步進行環境清消作業。

疾管署指出，漢他病毒為人畜共通傳染病，主要透過接觸或吸入受感染鼠類的糞便、尿液或分泌物而傳播。為降低風險，呼籲民眾落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不原則，加強居家與周邊環境管理，特別是防火巷、排水設施與雜物堆等高風險區域。同時，若發現鼠類排泄物，應依照防疫指引進行消毒與清理，以維護自身與社區健康。

另外也有網友分享民間自製的「雙北地減鼠」網站及「見鼠地圖Rat Radar」，都是「老鼠雷達」通報系統，可匿名通報發現老鼠的地點，並拍下照片上傳，地圖一出立刻讓網友驚訝北市不少地方早已變成重災區。網友驚訝喊「有夠可怕」、「台北人開始打地鼠」，還有人嘲諷比皮克敏 （Pikmin Bloom）遊戲的蘑菇據點還要多。

相關新聞

老鼠大軍來襲！被咬恐染致命疾病 醫示警：漢他病毒、鼠咬熱不可輕忽

近期鼠患頻傳，不少民眾發現住家、倉庫甚至街頭老鼠出沒頻率增加，引發健康疑慮。新光醫院感染科主治醫師黃建賢提醒，老鼠帶來的風險不僅止於「被咬傷」，即使未直接接觸，只要碰到其排泄物或受汙染環境，也可能感染

聞鼠色變！雙北爆2例漢他病毒 滅鼠若不慎被咬...醫籲速做「這件事」

衛福部疾管署公布，今年至今，雙北地區已出現2例漢他病毒感染個案，讓許多民眾憂心老鼠問題，甚至擔心吃到老鼠汙染的食物，更煩惱如果被老鼠抓傷、咬傷應如何處理。開業急診醫師高偉峰說，不慎被老鼠抓傷、咬傷，第

毒鼠恐間接殺死保育類野鳥 彰化農民「找到牠們的家」精準投藥

台北、新北兩市發生漢他病毒病例，引發政治口水戰。彰化縣是農業大縣，田間鄉村都有老鼠，超過15年沒施藥防治，近年僅1個病例；農民今表示，摸清老鼠回家路線，在必經路線投藥的效果好，有效抑制鼠患。

遭控自導自演誘導投藥 林亮君嗆蔣萬安：有空修理我卻不解決鼠患

台北市近日鼠患頻傳，台北市議員林亮君質疑北市府投藥方式恐害小孩與寵物誤觸誤食，遭指控「自導自演」誘導市府投藥。林亮君今日在民進黨直播節目「午青LIVE」表示，「使用鼠餌站」、「避免兒童與寵物誤食」都是

鼠患防治 北市：未亂投藥、盼與環境部共議解決

民眾頻頻反映北市街頭出現老鼠，市府投藥方式也引發討論。環保局長徐世勳今天說，使用中央核可用藥並遵照環境部投放原則，沒有亂...

北市鼠患議題有解？環保局長親上火線說明 今赴環境部討論防治措施

北市鼠患議題持續延燒，外界質疑環保局「亂投藥」，引發爭議。環保局長徐世勳今親上火線說明，強調包含投藥產品、原則與中央一次，也是按照相關程序做處理，並無不法，針對近日鼠患問題，今天也將到中央針對相關防治

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。