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雙北鼠患爆2人染漢他病毒 疾管署公布8年統計…這年齡層最需提高警覺

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署統計，2017年至今，共累計45例感染漢他病毒個案，性別以男性30例、占67%最多，年齡以40歲以上有30例、占67%為多，提醒民眾多加注意。本報資料照片
衛福部疾管署統計，2017年至今，共累計45例感染漢他病毒個案，性別以男性30例、占67%最多，年齡以40歲以上有30例、占67%為多，提醒民眾多加注意。本報資料照片

雙北鼠患，造成一人死亡，民眾十分憂心。衛福部疾管署今表示，今年截至目前為止，漢他病毒症候群累計2例，與過去4年同期病例數相同。除今年1月已公布過的台北市70多歲男性外，國內今年另一例是是新北市個案，70多歲男性。疾管署表示，自2017年統計至今，共累計45例，性別以男性30例、占67%最多，年齡以40歲以上有30例、占67%為多，提醒民眾多加注意。

疾管署表示，新北漢他病毒個案有糖尿病等慢性病史，3月中起陸續出現發燒伴隨畏寒、喉嚨痛及全身肌肉痠痛、尿量減少、腹瀉及食慾不振等症狀，至醫院急診就醫，經醫院通報採檢確認為漢他病毒症候群，經治療後已於3月30日出院。沒有老鼠接觸史，住家附近也未捕獲老鼠，感染源調查中。

疾管署統計，國內今年累計2例漢他病毒症候群確診病例， 病例數與過去4年，為2022至2025年同期相同；自2017年起，至今累計45例，性別以男性30例、占67%為多，年齡則以40歲以上有30例、占67%為多，其中1例為境外移入個案，感染國家為印尼。

目前針對雙北有個案發生地點，疾管署已督導台北市和新北市衛生局與環保局共同合作，加強個案活動地環境清潔工作，並進行捕鼠、滅鼠及採取防鼠，如黏鼠板、捕鼠器及捕鼠籠等工作，以及清理鼠屍、鼠排泄物等環境的清理工作與消毒等相關防治措施。環境部也已督導縣市環保局加強平時的防鼠滅鼠工作。

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物(包括糞便、尿液、唾液)污染之塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」「三不」原則是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。

如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以市售漂白水1:9稀釋後（即1份市售漂白水加9份清水稀釋）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用5分鐘，再行清理。

老鼠 疾管署 衛福部 漢他病毒

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