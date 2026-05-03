快訊

日職／徐若熙淚光閃爍 4局被掃射14安、失7分遭西武震撼教育

傳伊朗飛彈擊中美國軍艦 油價應聲上漲逾5%…美方說法不同調「陷羅生門」

傳列入藍營人選之一？劉和然親揭參選意願：對彰化永遠有情感

聽新聞
0:00 / 0:00

老鼠藥進入食物鏈殺死掠食者 保育團體：鼠患僅靠投藥難根除

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
防範鼠患的核心在於源頭管理，應優先針對髒亂點、廚餘置放處及下水道進行澈底清潔與疏濬，斷絕老鼠食物來源。若環境整頓後仍有鼠患，再優先採用捕鼠籠等物理防治工具。圖／聯合報系資料照片
防範鼠患的核心在於源頭管理，應優先針對髒亂點、廚餘置放處及下水道進行澈底清潔與疏濬，斷絕老鼠食物來源。若環境整頓後仍有鼠患，再優先採用捕鼠籠等物理防治工具。圖／聯合報系資料照片

近期部分地區為因應鼠患大量投放老鼠藥，環境部昨也提醒，在執行公共環境鼠患防治時，應採取更為謹慎的策略，並將化學防治（如老鼠藥等）視為最後手段，避免造成環境負擔及非目標生物的中毒風險。野生動物保育團體指出，鼠藥會透過食物網藉由生物累積的方式殺死更高階的掠食者，過度依賴甚至是只有使用老鼠藥，無法根除老鼠難題。

2026年上半年，台灣各縣市普遍出現鼠患問題，鼠類數量有上升趨勢，引發民眾擔憂食物安全與漢他病毒，近日許多民眾指出台北市鼠患嚴重，台北市因而被放大檢視。

台灣爬行類動物保育協會於臉書表示，老鼠藥會透過食物網藉由生物累積的方式殺死更高階的掠食者，而老鼠的繁殖能力很強，在高階掠食者數量恢復之前，老鼠的數量就能夠有機會更加衝高。生態系統本來就是網狀的，如果物種是構成網子的一個點，在都市生態系物種本來就不多的情況下，隨便拿掉2-3個就會崩潰。

台灣爬行類動物保育協會強調，生態是你我的日常，不是有考試或有政治需求的時候才要特別關注的東西。

台灣猛禽研究會指出，濫用老鼠藥並不會讓整體的老鼠族群變少，反而會造成更多，在食物資源豐富的情況下，老鼠並不會乖乖吃老鼠藥，只要還有倖存的老鼠，老鼠族群必然會回升；繁殖速度較低的掠食者，因為食物鏈的關係，吃到老鼠藥而亡，掠食者變少則無法壓制老鼠族群。

此外，老鼠會對老鼠藥產生抗藥性，目前市面上有幾個類型的老鼠藥，常用的抗凝血類型，有分第1代跟第2代，沒有更多種了，在沒有統籌的藥劑使用規畫下大量投放，就是在培養「超級老鼠」。

台灣猛禽研究會表示，過度依賴甚至是只使用老鼠藥，無法根除老鼠難題，還需控制老鼠的食物來源，如垃圾管理、清除動物餵食點、封閉與清潔汙廢水管線、不要亂倒食物進排水溝等，如有鼠害問題請尋求專業的公共衛生人士或病蟲害防治業者，切勿隨意投藥。

有民眾反映，老鼠變多有許多原因，但在公園和路邊常常看到有人到處餵食流浪貓狗、鴿子等，自己曾親眼看過白鼻心去吃人家餵貓的飼料，但不管這些人餵食的目標動物是什麼，最後就會「爽到老鼠」，一直有食物可以吃，老鼠怎麼還會想吃老鼠藥。

環境部 老鼠

延伸閱讀

鼠患不能僅靠投藥 環境部：應同步清除環境食物來源

北市動物園烏龜展場驚見老鼠出沒 園方認：鼠患根除有難度

沈伯洋猛攻鼠患 蔣萬安親上火線滅謠言 使用「中央」用藥

老鼠沒抓到先出事！他怒鋪100片黏鼠板「封掉整棟樓梯」 超慘結局曝光

相關新聞

鼠患交鋒...綠議員反擊自導自演說 蔣萬安也說話了：要給同仁一個公道

北市鼠患議題延燒，台北市長蔣萬安今天受訪表示，北市府上午開跨局處會議，再度研擬各面向處理老鼠問題，接下來會擬定更具體的措施。蔣也說，市政府一直以來，都非常努力處理老鼠問題，跨局處、全方面、年初開始，這

毒鼠恐間接殺死保育類野鳥 彰化農民「找到牠們的家」精準投藥

台北、新北兩市發生漢他病毒病例，引發政治口水戰。彰化縣是農業大縣，田間鄉村都有老鼠，超過15年沒施藥防治，近年僅1個病例；農民今表示，摸清老鼠回家路線，在必經路線投藥的效果好，有效抑制鼠患。

遭控自導自演誘導投藥 林亮君嗆蔣萬安：有空修理我卻不解決鼠患

台北市近日鼠患頻傳，台北市議員林亮君質疑北市府投藥方式恐害小孩與寵物誤觸誤食，遭指控「自導自演」誘導市府投藥。林亮君今日在民進黨直播節目「午青LIVE」表示，「使用鼠餌站」、「避免兒童與寵物誤食」都是

老鼠大軍來襲！被咬恐染致命疾病 醫示警：漢他病毒、鼠咬熱不可輕忽

近期鼠患頻傳，不少民眾發現住家、倉庫甚至街頭老鼠出沒頻率增加，引發健康疑慮。新光醫院感染科主治醫師黃建賢提醒，老鼠帶來的風險不僅止於「被咬傷」，即使未直接接觸，只要碰到其排泄物或受汙染環境，也可能感染

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。