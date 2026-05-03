我開放美國花生進口 他嘆總統不能用「台灣花生比較香」帶過…而不說明衝擊

美國花生將以零關稅進口台灣，賴清德總統日前到斗南農會出席母親節活動表示，美國進口花生是冷凍無殼產品，口感較差，他對國產花生的香有信心，農民不需過度憂心。媒體人陳冠宇指出，是否會衝擊本土花生產業，絕不是總統一句「台灣花生比較香」就能帶過，應該具體說明衝擊。

陳冠宇說，花生開放進口，牽動農民生計、加工產業、地方經濟與食品原料供應鏈，若要開放理應先拿出完整的產業影響評估，清楚交代衝擊範圍、受害對象與配套措施，否則不但讓農民承擔風險，也讓外界懷疑決策過程不充分。

農業部曾表示初步分析，可能影響國內約二到三成產量。但產業界與地方政府的看法卻更為悲觀，認為美國花生價格明顯低於國產花生，尤其去殼花生大多用於加工，這正是台灣花生最主要的市場。進口後可能會快速改變市場結構，使國產花生在加工端被擠壓，最後連帶影響收購價格與種植意願。若政府只提出模糊的安撫說法，卻沒有公布完整數據，社會自然難以信服。

陳冠宇認為，總統與行政院長就不能只談台灣花生比較香，相信自由貿易與消費者選擇，卻不交代是否做過完整的產業衝擊評估。真正負責任的做法，應該公開說明：第一，是否已有正式報告；第二，評估方法與依據為何；第三，對花生農、加工業、盤商與地方經濟的影響如何分別估算；第四，若衝擊超過一定門檻，政府準備怎麼補救。

陳冠宇在《聚論壇》撰文表示，台灣農業怕的不是競爭，而是沒有準備的競爭。若政府認為國產花生仍有品牌、鮮度與口感優勢，就更應該把這些優勢轉化為制度化支持，而不是在開放進口後才被動補洞，但前提仍是先確認受衝擊的程度。沒有評估，就沒有精準政策；沒有公開，就沒有社會信任。總統與行政院長應該說明：有沒有做過分析、分析結果是什麼、為何做出這個決定。若有分析報告，就應公開讓社會檢驗；若沒有，那更應立刻補做，因為任何政策都不該建立在沒有證據的樂觀之上。

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