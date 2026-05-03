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我開放美國花生進口 他嘆總統不能用「台灣花生比較香」帶過…而不說明衝擊

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者吳思賢報導
賴清德總統認為美國花生零關稅進口造成農民恐慌是對岸製造的謠言，無需恐慌。聯合報資料照，記者黃仲裕／攝影
賴清德總統認為美國花生零關稅進口造成農民恐慌是對岸製造的謠言，無需恐慌。聯合報資料照，記者黃仲裕／攝影

美國花生將以零關稅進口台灣，賴清德總統日前到斗南農會出席母親節活動表示，美國進口花生是冷凍無殼產品，口感較差，他對國產花生的香有信心，農民不需過度憂心。媒體人陳冠宇指出，是否會衝擊本土花生產業，絕不是總統一句「台灣花生比較香」就能帶過，應該具體說明衝擊。

陳冠宇說，花生開放進口，牽動農民生計、加工產業、地方經濟與食品原料供應鏈，若要開放理應先拿出完整的產業影響評估，清楚交代衝擊範圍、受害對象與配套措施，否則不但讓農民承擔風險，也讓外界懷疑決策過程不充分。

農業部曾表示初步分析，可能影響國內約二到三成產量。但產業界與地方政府的看法卻更為悲觀，認為美國花生價格明顯低於國產花生，尤其去殼花生大多用於加工，這正是台灣花生最主要的市場。進口後可能會快速改變市場結構，使國產花生在加工端被擠壓，最後連帶影響收購價格與種植意願。若政府只提出模糊的安撫說法，卻沒有公布完整數據，社會自然難以信服。

陳冠宇認為，總統與行政院長就不能只談台灣花生比較香，相信自由貿易與消費者選擇，卻不交代是否做過完整的產業衝擊評估。真正負責任的做法，應該公開說明：第一，是否已有正式報告；第二，評估方法與依據為何；第三，對花生農、加工業、盤商與地方經濟的影響如何分別估算；第四，若衝擊超過一定門檻，政府準備怎麼補救。

陳冠宇在《聚論壇》撰文表示，台灣農業怕的不是競爭，而是沒有準備的競爭。若政府認為國產花生仍有品牌、鮮度與口感優勢，就更應該把這些優勢轉化為制度化支持，而不是在開放進口後才被動補洞，但前提仍是先確認受衝擊的程度。沒有評估，就沒有精準政策；沒有公開，就沒有社會信任。總統與行政院長應該說明：有沒有做過分析、分析結果是什麼、為何做出這個決定。若有分析報告，就應公開讓社會檢驗；若沒有，那更應立刻補做，因為任何政策都不該建立在沒有證據的樂觀之上。

聚傳媒

美國 關稅 賴清德 農民 陳冠宇

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