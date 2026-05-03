發芽馬鈴薯僅是冰山一角？翁曉玲憂下一個食安之亂：真是為台好嗎？

美國發芽馬鈴薯進口台灣爭議，引發各界憂心，國民黨立委翁曉玲表示，繼發芽馬鈴薯後，下一個食安之亂，恐怕是美國禽流感疫區的進口雞，台美對等貿易協定（ART）規定應移除不合理檢疫障礙，將犧牲我國食安及農業，但民進黨政府如此自我矮化，獻殷勤，真是為台好嗎？

翁曉玲指出，降低美國進口農產品檢疫管制標準，發芽馬鈴薯不會是唯一個案，後續還會有許多未爆彈，將會一個接一個的爆炸，馬鈴薯這件事，還只是冰山的一角。

翁曉玲說，據台美ART第3.3條農業專章規定，在一般性條款的第2項，載明應移除破壞互惠之不合理食品安全檢驗與動植物防疫檢疫障礙，除了發芽馬鈴薯，不知道還會有多少從美國進口的農漁牧產品，將不受台灣原本更為嚴謹的檢疫標準拘束。

翁曉玲表示，從美國禽流感疫區進口的家禽、雞蛋、蛋製品等，根據ART協議，台灣要從原本整州禁止，放寬成用更小區域的郡管制，僅禁止爆發禽流感的單一郡市的家禽類產品輸台，那麼台灣的家禽農業和民眾食安健康，恐會被再次犧牲。

翁曉玲指出，美國禽流感是致死率極高的高病原性H5N1禽流感，我國向來是採取高度管制模式，將病毒阻絕於境外，目前仍禁止美國28州家禽類產品進口台灣，民進黨政府可能因一昧討好美國，自行提前放寬。

翁曉玲說，不得不佩服的是，美方的確是國際談判高手，在對台貿易談判，無論ART、MOU是否通過生效，均不影響美國利益，因為民進黨政府早把這份未生效的協議奉為圭臬，乖乖配合辦理，滿足美國利益，幫助美國再次偉大。

翁曉玲表示，台灣不是美國殖民地，民進黨政府面對美國自我矮化，不斷獻殷勤，甚至不惜出賣國人食安健康，犧牲台灣農業利益，這樣的執政者，當真是愛台灣，為台灣好嗎？