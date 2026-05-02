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經貿辦報告打臉賴總統？ 經貿辦：政府並未開放進口發霉馬鈴薯
針對媒體轉載民眾臉書貼文，指行政院經貿辦提出之書面報告「打臉總統發言」一事，經貿辦澄清，相關照片僅為報告封面，標題係依立法院衛環委員會所訂題目撰寫，並非經貿辦所提觀點，不應刻意扭曲。經貿強調，政府並未開放發芽、腐爛或發霉馬鈴薯進口。
賴清德總統昨日在雲林出席活動時表示，美國馬鈴薯發芽後仍可進口台灣的說法並非事實，強調這都是謠言「是從對岸放出來的」。
臉書粉專「哈哈販賣機」今天發文公布行政院經貿談判辦公室4月15日於立法院衛環委員會提交的報告，標題明確指出美國貿易代表署發布「2026年各國貿易評估報告」，報告中特別提及「開放切片馬鈴薯帶芽（或腐爛或發黴）仍能整批進口的政策」。粉專同時附上美國評估報告原文，清楚記載放寬發芽馬鈴薯的相關內容。
粉專指出，放寬發芽馬鈴薯的政策最早出現在美方的官方報告中，而非來自對岸謠言，據此質疑賴總統的說法，反問「難道美國也在幫對岸造謠嗎？」
行政院經貿辦說明，該報告內文未涉及「馬鈴薯進口」議題，主要係說明美方長期關切之TBT與SPS事項，並回顧台美雙方多年溝通情形，及納入本年2月12日簽署之台美ART相關進展。
經貿辦嚴正澄清，有關「我國允許切片馬鈴薯發芽、腐爛或發霉仍可進口」的說法完全錯誤，政府並未開放發芽、腐爛或發霉馬鈴薯進口。
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