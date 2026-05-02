快訊

要當海賊王？川普稱美軍扣押伊朗船隻「行徑如海盜」：不是鬧著玩

屢屢碰壁後…賴總統突曬抵達史瓦帝尼照 原來是搭這架飛機

聽新聞
0:00 / 0:00

經貿辦報告打臉賴總統？ 經貿辦：政府並未開放進口發霉馬鈴薯

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
針對媒體轉載民眾臉書貼文，指行政院經貿辦提出之書面報告「打臉總統發言」一事，經貿辦澄清，相關照片僅為報告封面，標題係依立法院衛環委員會所訂題目撰寫，並非經貿辦所提觀點，不應刻意扭曲。圖／聯合報系資料照片
針對媒體轉載民眾臉書貼文，指行政院經貿辦提出之書面報告「打臉總統發言」一事，經貿辦澄清，相關照片僅為報告封面，標題係依立法院衛環委員會所訂題目撰寫，並非經貿辦所提觀點，不應刻意扭曲。圖／聯合報系資料照片

針對媒體轉載民眾臉書貼文，指行政院經貿辦提出之書面報告「打臉總統發言」一事，經貿辦澄清，相關照片僅為報告封面，標題係依立法院衛環委員會所訂題目撰寫，並非經貿辦所提觀點，不應刻意扭曲。經貿強調，政府並未開放發芽、腐爛或發霉馬鈴薯進口。

賴清德總統昨日在雲林出席活動時表示，美國馬鈴薯發芽後仍可進口台灣的說法並非事實，強調這都是謠言「是從對岸放出來的」。

臉書粉專「哈哈販賣機」今天發文公布行政院經貿談判辦公室4月15日於立法院衛環委員會提交的報告，標題明確指出美國貿易代表署發布「2026年各國貿易評估報告」，報告中特別提及「開放切片馬鈴薯帶芽（或腐爛或發黴）仍能整批進口的政策」。粉專同時附上美國評估報告原文，清楚記載放寬發芽馬鈴薯的相關內容。

粉專指出，放寬發芽馬鈴薯的政策最早出現在美方的官方報告中，而非來自對岸謠言，據此質疑賴總統的說法，反問「難道美國也在幫對岸造謠嗎？」

行政院經貿辦說明，該報告內文未涉及「馬鈴薯進口」議題，主要係說明美方長期關切之TBT與SPS事項，並回顧台美雙方多年溝通情形，及納入本年2月12日簽署之台美ART相關進展。

經貿辦嚴正澄清，有關「我國允許切片馬鈴薯發芽、腐爛或發霉仍可進口」的說法完全錯誤，政府並未開放發芽、腐爛或發霉馬鈴薯進口。

美國 立法院 行政院 賴清德 馬鈴薯

延伸閱讀

賴總統稱一粒粒檢查進口馬鈴薯 陳菁徽：邊境人員拳頭都硬了

賴總統稱馬鈴薯發芽可進口是謠言 在野齊批「貼境外勢力標籤 總統級抹黑」

馬鈴薯發芽可以進口 賴總統極力消毒稱「對岸謠言」

賴總統稱要一粒粒檢查馬鈴薯...王鴻薇：你自己帶隊查 不要累死基層

相關新聞

【重磅快評】連發芽馬鈴薯都推給「阿共的陰謀」 這一招行不通了

當前的賴政府陷入執政慣性：只要內政失靈，就推給「馬維拉」；只要外交受挫，就甩鍋給「阿共的陰謀」。這種將「責任外部化」的操作，過去或許能煽動人民的情緒，但是看清背後的真相及邏輯，這種「膝反射式」的政治卸

經貿辦報告打臉賴總統？ 經貿辦：政府並未開放進口發霉馬鈴薯

針對媒體轉載民眾臉書貼文，指行政院經貿辦提出之書面報告「打臉總統發言」一事，經貿辦澄清，相關照片僅為報告封面，標題係依立法院衛環委員會所訂題目撰寫，並非經貿辦所提觀點，不應刻意扭曲。經貿強調，政府並未

【總編開箱】一顆發芽馬鈴薯 讓賴政府超標的欺瞞與卸責毒素全現形

也不過兩個多月前，賴政府還在大張旗鼓宣稱台美對等貿易協定（ART）爭取到15%稅率不疊加，且有261項農產品豁免對等關稅，但直到美國貿易代表署於3月底發布「各國貿易評估報告」，外界才赫然發現，賴政府對

馬鈴薯發芽可以進口 賴總統極力消毒稱「對岸謠言」

近來進口馬鈴薯發芽、零關稅花生議題持續引發關注，賴清德總統昨天到全台馬鈴薯、花生最大產地的雲林縣極力消毒。他說，近期來自對岸的謠言刻意扭曲政府政策造成農民不安，例如「發芽馬鈴薯可進口」的說法並不正確，

賴總統稱馬鈴薯發芽可進口是謠言 在野齊批「貼境外勢力標籤 總統級抹黑」

賴清德總統昨天稱先前傳出美國馬鈴薯發芽還可進來等，這都是謠言，經國安團隊查察後，是對岸放出來的。對此，國民黨立委陳菁徽說，「總統級的抹黑來了」，為民喉舌、關心人民食安，就要被貼標籤是境外勢力？民眾黨立

逐顆挑發芽馬鈴薯？學者指難度高

賴清德總統昨表示發芽馬鈴薯會逐粒檢查，若發芽就會退貨。農業部防檢署表示，重點仍是馬鈴薯入關須龍葵鹼無超標，若在無超標前提下發現馬鈴薯發芽，會由進口商決定是否進行選別、逐一挑出不合格馬鈴薯，並由防檢署全

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。