快訊

要有母愛？卓榮泰致詞狂提南丁格爾 受獎護理師當場嗆這句

配偶欄還是粿粿！范姜彥豐挨告露面冷嗆：他們沒招了

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】連發芽馬鈴薯都推給「阿共的陰謀」 這一招行不通了

聯合報／ 主筆室
賴總統5月1日到雲林縣出席模範母親活動，表示進口馬鈴薯若發芽將退貨。記者黃仲裕／攝影
賴總統5月1日到雲林縣出席模範母親活動，表示進口馬鈴薯若發芽將退貨。記者黃仲裕／攝影

當前的賴政府陷入執政慣性：只要內政失靈，就推給「馬維拉」；只要外交受挫，就甩鍋給「阿共的陰謀」。這種將「責任外部化」的操作，過去或許能煽動人民的情緒，但是看清背後的真相及邏輯，這種「膝反射式」的政治卸責話語，已被人民看破手腳，再也行不通。

近期關於進口美國馬鈴薯可能夾帶「發芽馬鈴薯」的爭議，引發民眾對食安的自發性恐慌，眼見民心浮動，賴總統昨日竟然將其定調為「來自對岸的謠言」。但這並非空穴來風，而是早在政院副院長鄭麗君2月赴美簽署台美對等貿易協定前夕，農業部便已悄悄修改行政命令，將原本嚴格的「發芽即全數退運」底線撤守。這種「協定未簽，標準先降」的操作，是引發人民造成民心浮動的主因；如今賴政府不思檢討檢疫標準的科學依據，反而動輒以「阿共陰謀」來粉飾太平，才是真正的失能。

在此同時，日前賴總統計畫出訪非洲友邦史瓦帝尼，原本想藉此刷一波「外交成功」的大內宣，結果行程告吹後，府院黨照例祭出「中共打壓」的擋箭牌，宣稱是因對岸阻撓才無法成行。然而，非洲相關國家相繼表示，台灣根本沒有提出正式申請。這就產生一個邏輯上的黑洞：如果連申請都沒遞件，何來「中共阻止」？自始至終，政府都沒有說清楚為什麼對方會宣稱沒收到申請。打壓之說若連基本的前提都不存在，如何獲得人民同仇敵愾的同情。

更令人不解的是，賴總統在得知非洲領空不給飛後，想繞道歐洲，求助德國、捷克提供過境，彭博報導我方甚至還限對方「兩小時內答覆」。若此事為真，這種缺乏基本外交禮儀與戰略常識的行徑，令人匪夷所思。

賴政府的外交困境，某種程度是自找的。以日本為例，日方給予賴政府方便，讓相關人士前往觀看WBC（世界棒球經典賽），條件是要「低調」。沒想到，行政院長卓榮泰等人去東京看球，敲鑼打鼓大搞外交成功大內宣，不顧與日方的政治默契，引發日方不滿。搞得卓團隊裡外不是人，卓一度還陷入是否動用公帑的疑雲，就算拿出牛皮報紙袋裡的收費單據也無法取信於民。有日本被「擺了一道」的前車之鑑，德國與捷克怎會願意為了一個可能隨時回頭利用自己做大內宣的政權，去承擔不必要的國際風險？

更重要的是，賴總統念茲在茲要出訪的史瓦帝尼，其政權本質更值得台灣人民深思。國王恩史瓦帝三世以專制獨裁與鎮壓異見聞名，國王的奢華生活基本仰賴國外捐助。賴清德若成功出訪，難免又要撒下大筆稅金進行「金錢外交」。因此當行程告吹的消息傳回台灣，多數民眾反倒鬆了一口氣，因為可以少花一點冤枉錢。

「馬維拉」這塊擋箭牌已經用爛，「中共打壓」這張政治提款卡也早已刷爆。賴政府必須認清，當前的台灣人民已經不再是能被輕易操弄的觀眾。當內政出包就推給前朝，外交受挫就甩鍋給對岸，這種「凡事皆陰謀」的執政邏輯，反映的是能力的匱乏。

政院 美國 中共 日本 馬鈴薯 賴清德 史瓦帝尼 卓榮泰

延伸閱讀

賴總統稱馬鈴薯發芽可進口是謠言 在野齊批「貼境外勢力標籤 總統級抹黑」

賴總統稱一粒粒檢查進口馬鈴薯 陳菁徽：邊境人員拳頭都硬了

新聞眼／用抗中老招為談判卸責 誰會相信

馬鈴薯發芽可以進口 賴總統極力消毒稱「對岸謠言」

相關新聞

【重磅快評】連發芽馬鈴薯都推給「阿共的陰謀」 這一招行不通了

當前的賴政府陷入執政慣性：只要內政失靈，就推給「馬維拉」；只要外交受挫，就甩鍋給「阿共的陰謀」。這種將「責任外部化」的操作，過去或許能煽動人民的情緒，但是看清背後的真相及邏輯，這種「膝反射式」的政治卸

【總編開箱】一顆發芽馬鈴薯 讓賴政府超標的欺瞞與卸責毒素全現形

也不過兩個多月前，賴政府還在大張旗鼓宣稱台美對等貿易協定（ART）爭取到15%稅率不疊加，且有261項農產品豁免對等關稅，但直到美國貿易代表署於3月底發布「各國貿易評估報告」，外界才赫然發現，賴政府對

馬鈴薯發芽可以進口 賴總統極力消毒稱「對岸謠言」

近來進口馬鈴薯發芽、零關稅花生議題持續引發關注，賴清德總統昨天到全台馬鈴薯、花生最大產地的雲林縣極力消毒。他說，近期來自對岸的謠言刻意扭曲政府政策造成農民不安，例如「發芽馬鈴薯可進口」的說法並不正確，

賴總統稱馬鈴薯發芽可進口是謠言 在野齊批「貼境外勢力標籤 總統級抹黑」

賴清德總統昨天稱先前傳出美國馬鈴薯發芽還可進來等，這都是謠言，經國安團隊查察後，是對岸放出來的。對此，國民黨立委陳菁徽說，「總統級的抹黑來了」，為民喉舌、關心人民食安，就要被貼標籤是境外勢力？民眾黨立

逐顆挑發芽馬鈴薯？學者指難度高

賴清德總統昨表示發芽馬鈴薯會逐粒檢查，若發芽就會退貨。農業部防檢署表示，重點仍是馬鈴薯入關須龍葵鹼無超標，若在無超標前提下發現馬鈴薯發芽，會由進口商決定是否進行選別、逐一挑出不合格馬鈴薯，並由防檢署全

新聞眼／用抗中老招為談判卸責 誰會相信

賴清德總統昨天針對「馬鈴薯之亂」親上火線，不只稱發芽都會一顆一顆檢查，還指發芽馬鈴薯進口是境外傳來的謠言。但美國農產品即將零關稅入台，是不爭的事實，農業部也修改辦法有條件放寬發芽馬鈴薯，何來謠言之說？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。