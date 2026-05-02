【重磅快評】連發芽馬鈴薯都推給「阿共的陰謀」 這一招行不通了

當前的賴政府陷入執政慣性：只要內政失靈，就推給「馬維拉」；只要外交受挫，就甩鍋給「阿共的陰謀」。這種將「責任外部化」的操作，過去或許能煽動人民的情緒，但是看清背後的真相及邏輯，這種「膝反射式」的政治卸責話語，已被人民看破手腳，再也行不通。

近期關於進口美國馬鈴薯可能夾帶「發芽馬鈴薯」的爭議，引發民眾對食安的自發性恐慌，眼見民心浮動，賴總統昨日竟然將其定調為「來自對岸的謠言」。但這並非空穴來風，而是早在政院副院長鄭麗君2月赴美簽署台美對等貿易協定前夕，農業部便已悄悄修改行政命令，將原本嚴格的「發芽即全數退運」底線撤守。這種「協定未簽，標準先降」的操作，是引發人民造成民心浮動的主因；如今賴政府不思檢討檢疫標準的科學依據，反而動輒以「阿共陰謀」來粉飾太平，才是真正的失能。

在此同時，日前賴總統計畫出訪非洲友邦史瓦帝尼，原本想藉此刷一波「外交成功」的大內宣，結果行程告吹後，府院黨照例祭出「中共打壓」的擋箭牌，宣稱是因對岸阻撓才無法成行。然而，非洲相關國家相繼表示，台灣根本沒有提出正式申請。這就產生一個邏輯上的黑洞：如果連申請都沒遞件，何來「中共阻止」？自始至終，政府都沒有說清楚為什麼對方會宣稱沒收到申請。打壓之說若連基本的前提都不存在，如何獲得人民同仇敵愾的同情。

更令人不解的是，賴總統在得知非洲領空不給飛後，想繞道歐洲，求助德國、捷克提供過境，彭博報導我方甚至還限對方「兩小時內答覆」。若此事為真，這種缺乏基本外交禮儀與戰略常識的行徑，令人匪夷所思。

賴政府的外交困境，某種程度是自找的。以日本為例，日方給予賴政府方便，讓相關人士前往觀看WBC（世界棒球經典賽），條件是要「低調」。沒想到，行政院長卓榮泰等人去東京看球，敲鑼打鼓大搞外交成功大內宣，不顧與日方的政治默契，引發日方不滿。搞得卓團隊裡外不是人，卓一度還陷入是否動用公帑的疑雲，就算拿出牛皮報紙袋裡的收費單據也無法取信於民。有日本被「擺了一道」的前車之鑑，德國與捷克怎會願意為了一個可能隨時回頭利用自己做大內宣的政權，去承擔不必要的國際風險？

更重要的是，賴總統念茲在茲要出訪的史瓦帝尼，其政權本質更值得台灣人民深思。國王恩史瓦帝三世以專制獨裁與鎮壓異見聞名，國王的奢華生活基本仰賴國外捐助。賴清德若成功出訪，難免又要撒下大筆稅金進行「金錢外交」。因此當行程告吹的消息傳回台灣，多數民眾反倒鬆了一口氣，因為可以少花一點冤枉錢。

「馬維拉」這塊擋箭牌已經用爛，「中共打壓」這張政治提款卡也早已刷爆。賴政府必須認清，當前的台灣人民已經不再是能被輕易操弄的觀眾。當內政出包就推給前朝，外交受挫就甩鍋給對岸，這種「凡事皆陰謀」的執政邏輯，反映的是能力的匱乏。