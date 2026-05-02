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影／美國馬鈴薯發芽引熱議 ！總統喊「一顆顆驗」 盧秀燕：乾脆別進口
進口馬鈴薯發芽議題近日引起熱議，賴清德總統昨指我對美國進口馬鈴薯檢驗嚴格，是「一顆顆檢查」，若有發芽就會退貨；對此，台中市長盧秀燕今說，與其一顆顆驗，勞師動眾，人民也不安心，乾脆就「不要讓它進口」。
總統昨到雲林親上火線澄清，美國馬鈴薯發芽還能入關進來是謠言，並指現在我國檢驗嚴格，進口馬鈴薯經百分之百檢驗、一顆顆檢查，若有發芽就會退貨，不會犧牲國民健康。
台中市長盧秀燕今早赴南屯萬和宮贈匾「萬和安民」。盧秀燕會後被問及總統指「美國進口馬鈴薯『一顆、一顆驗』的看法？」時回答，與其一顆、一顆的驗，要勞師動眾，而且人民也不安心，與其一顆、一顆的驗，不要讓發芽的馬鈴薯進口，乾脆就不要讓它進口，這樣不但可以保障本國人民生計，同時也會保護人民的食安。
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