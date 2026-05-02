進口花生在台加工可標MIT 張麗善憂低價衝擊食安產業

賴清德總統昨天雲林縣大談近日持續延燒的馬鈴薯及花生進口議題，並稱對於國產農產品有信心，雲林縣長張麗善認同賴總統稱讚國產花生品質比進口好，卻憂心低價競爭衝擊我國農業與食安。

台灣馬鈴薯主產地集中在中南部，雲林縣為全台最大產區，產量占全台三分之一以上，其中斗南種植面積約一千公頃。全台花生近九成也來自雲林。

張麗善說，進口馬鈴薯一旦發芽，可能會有毒素龍葵鹼的疑慮，賴總統說要一旦發芽就會逐顆檢查，她希望要落實這樣的邊境管理，好好檢查，不要讓民眾有疑慮或不安。但要落實逐顆檢查，真能做到嗎？

張麗善表示，一個貨櫃少說幾十萬顆，要檢查就不能做表面功夫，也不是只有喊口號安撫人心， 希望能夠落實，如同行政院長卓榮泰所講，只要一顆發芽就不可以進口，希望說到做到。

賴總統稱讚國產花生品質比進口好，張麗善支持。她說，她對雲林農民的生產技術有信心，但要考慮的是整個農業能否能跟美國競爭， 美國大面積耕種成本低，一公斤不到五十元，本產要一百四十到一百六十元，價差這麼大如何競爭？許多加工業者一定會選用進口花生降低成本。

張麗善說，進口花生加工後還是可掛台灣之名，叫消費者如何分辨，阿根廷或其他國家的進口花生還有關稅和防衛機制可管控，美國花生零關稅又無規範機制，這些難以控制的風險，對農業和食安帶來的衝擊不難預料，豈不叫人憂心。