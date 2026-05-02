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新聞眼／用抗中老招為談判卸責 誰會相信

聯合報／ 本報記者唐筱恬

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賴清德總統昨天針對「馬鈴薯之亂」親上火線，不只稱發芽都會一顆一顆檢查，還指發芽馬鈴薯進口是境外傳來的謠言。但美國農產品即將零關稅入台，是不爭的事實，農業部也修改辦法有條件放寬發芽馬鈴薯，何來謠言之說？

台美對等貿易關稅二月簽署後，行政院才大內宣指成功爭取到關稅百分之十五不疊加，且有二六一項農產品豁免對等關稅，卻對一四八二項零關稅、卅一項調降至特定稅率的農產品輕輕帶過。不僅如此，直到三月底美國貿易代表署公布「二○二六貿易障礙報告」（ＮＴＥ）外界才赫然發現，政府還放寬美豬、美牛及馬鈴薯等諸多農產品檢疫標準。

過去馬鈴薯只要發芽超過零點五公分或是龍葵鹼超過兩百ppm，就整批退運，但根據新規，進口美國馬鈴薯若發現發芽，無需整批退運，可送至指定加工廠進行選別後再製成食品。消息一出，引爆國人食安恐慌，行政院長卓榮泰一度發豪語指將「逐顆檢查」，被訕笑為「逐顆工程師」。農業部、衛福部更陸續打臉是「抽驗」，並且是抽驗發現發芽馬鈴薯後由業者逐顆檢查，也並非賴總統在雲林所稱「一顆一顆檢查，發芽就退回」。

賴總統還稱，選舉到了有許多謠言，「是對岸放出來的」。不過，美國農產品諸多項目放寬檢疫標準，是寫在ＮＴＥ，農業部二月也臨時修改「美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件」，確實有條件放寬發芽馬鈴薯。無論談判結果如何，人民有知的權利，總統此時拿抗中老招，推給對岸造謠，說穿了，只為當初談判退讓卸責，重點是，誰會相信？

面對台美關稅即將上路，人民更急著想知道的是，政府對美國農產品零關稅進口的應對策略為何？相關邊境查驗有無配套措施？如何進一步保障我國本土農業發展？才是賴卓政府的當務之急。

卓榮泰 美國 行政院 關稅 賴清德 農業部

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