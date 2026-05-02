逐顆挑發芽馬鈴薯？學者指難度高

賴清德總統昨表示發芽馬鈴薯會逐粒檢查，若發芽就會退貨。農業部防檢署表示，重點仍是馬鈴薯入關須龍葵鹼無超標，若在無超標前提下發現馬鈴薯發芽，會由進口商決定是否進行選別、逐一挑出不合格馬鈴薯，並由防檢署全程監督。

防檢署副署長陳宏伯表示，加工用馬鈴薯進口設有兩項管制，入關時，必須經農業部病蟲害檢疫以及衛福部食品安全檢驗通過，海關才放行。

衛福部食藥署指出，進口馬鈴薯現行抽驗比率為百分之二至十，如抽驗發現違反食安規定情況，可依法調升抽驗比率為二至五成，若連續揪出違規，最重可調整為逐批查驗各項殘留物質合格後，才放行入關。

若防檢署於邊境檢疫時，發現進口馬鈴薯發芽情況，食藥署將派員針對該批遭攔截的馬鈴薯抽驗龍葵鹼濃度，若檢驗發現龍葵鹼濃度逾兩百ppm，將依規定要求業者整批退運或銷毀。

陳宏伯說，若龍葵鹼合格，但開櫃後發現部分馬鈴薯發芽、腐爛、發霉，農業部會詢問進口商是否進行選別，進口商會視其成本做決定，若認為品項太差，業者可以選擇直接退運、銷毀。

陳宏伯指出，若進口商欲進入選別，將由加工廠執行，防檢署會要求其場地、作業符合檢驗要求，如設有錄影設備、輸送帶等，作業上要可以落實個別檢查，以便挑出發芽、發霉等不合規的馬鈴薯。選別也由防檢署監視並全程監督，馬鈴薯走輸送帶、挑出不合格品項，並且會全程錄影，經過選別後，才可由業者進行加工。

但有不具名的學者表示，馬鈴薯入關時都是冷藏，只要環境改變、溫度提升，就有可能誘發馬鈴薯發芽；再者，要人工逐一挑出發芽馬鈴薯，必須看二至三面，先不談人力有疲勞的問題，馬鈴薯在輸送帶上滾動，就不容易精準挑選，且若依照日前農業部提到發芽超過○點五公分的標準，「難不成你帶尺去量？」

該名學者談到，把關有難度，且可能連影像辨識都沒辦法做到非常精準，對有毒化合物應採零容忍態度，政府不應該把挑選的責任推給業者。