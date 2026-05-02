賴總統稱馬鈴薯發芽可進口是謠言 在野齊批「貼境外勢力標籤 總統級抹黑」

賴清德總統昨天稱先前傳出美國馬鈴薯發芽還可進來等，這都是謠言，經國安團隊查察後，是對岸放出來的。對此，國民黨立委陳菁徽說，「總統級的抹黑來了」，為民喉舌、關心人民食安，就要被貼標籤是境外勢力？民眾黨立委洪毓祥則批評，政府不能為了對美談判，就把農民的疑慮講成「風聲鶴唳」。

陳菁徽表示，談判是賴政府談的， 標準是賴政府農業部改的，現在說出真相的人，就要被貼上境外勢力，都是對岸放出謠言？賴政府的治國之道真的簡單粗暴，解決不了問題，就解決提出問題的人。

國民黨立委王鴻薇說，政府從放寬發芽馬鈴薯到美國花生零關稅，都沒有跟農民、民眾說清楚，民進黨政府黑箱作業，等到開放時引起民怨，才開始用愚民的政策。王鴻薇指出，建議賴總統自己率文武百官，去逐顆檢查美國馬鈴薯有無發芽，不要累死基層。

洪毓祥則批評，賴總統說「一粒一粒檢查、發芽就退貨」，但農業部的資料不是這樣，防檢署說美國加工用馬鈴薯如果發現發芽，是送到指定加工廠，到了加工廠後選別，不合格的整顆棄置銷毀；農業部長在立院備詢時說，逐顆檢查是邊境抽查發現問題後，業者提出改善計畫，再由業者派人用輸送帶逐顆挑，檢疫人員是在旁監督。

洪毓祥質疑，賴總統所說的「逐顆檢查」，是每顆都由政府檢查，還是業者自己挑，政府在旁邊看？「發芽就退貨」是整櫃退運，還是送到加工廠後挑掉、銷毀？這並非文字遊戲，而是關係食安、檢疫及國產馬鈴薯農民的生計。

洪毓祥說，政府不能為了對美談判，就把農民的疑慮講成「風聲鶴唳」，如果真的百分之百把關，請政府公開三件事：每批進口數量、檢查紀錄、不合格棄置或退運紀錄。沒有公開資料，就不要只靠總統一句話要農民吞下去，且糊弄全民說有逐顆檢驗。