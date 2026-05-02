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馬鈴薯發芽可以進口 賴總統極力消毒稱「對岸謠言」

聯合報／ 記者黃于凡蔡維斌黃仲裕林琮恩／連線報導
賴總統聲稱美國發芽馬鈴薯可進口是對岸不實謠言，刻意扭曲政府政策，造成農民恐慌。記者黃仲裕／攝影
賴總統聲稱美國發芽馬鈴薯可進口是對岸不實謠言，刻意扭曲政府政策，造成農民恐慌。記者黃仲裕／攝影

近來進口馬鈴薯發芽、零關稅花生議題持續引發關注，賴清德總統昨天到全台馬鈴薯、花生最大產地的雲林縣極力消毒。他說，近期來自對岸的謠言刻意扭曲政府政策造成農民不安，例如「發芽馬鈴薯可進口」的說法並不正確，現在進口馬鈴薯若發芽「百分之百是一顆一顆檢查」，發芽一律退回，絕不犧牲國人的健康。

雲林縣斗南鎮是馬鈴薯重要產地，賴總統到斗南鎮農會參加模範母親表揚活動，澄清發芽馬鈴薯進口的說法。他說，相信大家都吃過馬鈴薯，如果現在去菜市場買菜，大家會推薦他買斗南的馬鈴薯還是買國外的？現場的農民齊聲高喊「斗南的」。

賴總統回應表示，「對啊！因為比較好吃、比較新鮮」，他說，但現在市面上風聲鶴唳，導致價格直線下降，大家不必驚慌失措。農民面對氣候變遷與國際競爭已具備高度應變能力，政府也持續協助提升技術與設備，當前最需擔心的是來自境外的謠言影響產業信心，台灣農產品品質優良、口感佳且新鮮，受國內市場青睞，國人要有信心，避免因不實訊息影響市場價格。

至於美國花生進口問題，賴總統認為應從整體視角思考。他說，政府在與美國進行貿易談判過程中，堅定守護重要農業項目，包括雲林主要出產的雞肉、稻米及大蒜等產品均不降關稅，確保農民權益，反觀日、韓對美談判時，都已將這些項目開放。

賴總統強調，美國進口花生雖較便宜，但多為去殼花生，冷凍存放時間較久，香氣無法跟國產花生相比，「我愛吃枝仔冰，一定吃花生冰棒。」一口咬下決定冰棒好不好吃的關鍵，就在於花生的香氣，他在台南永康賣花生糖的友人就堅持選用雲林花生，吃起來香氣十足，如果他當老闆也會這麼選。

賴總統表示，印度、阿根廷同樣進口去殼花生來台，現在價格每公斤雖比雲林花生便宜三、四十元，但市占率不高。國產花生品質佳、風味香濃，具市場競爭力，雲林花生在國內市場市占率即達七成五。美國關稅談判所開放的農產品，主要會影響其他國家進口的農產品，政府會持續監測市場變化，若農產品受影響，將適時出手協助，如契作制度和保價收購機制等，並成立三百億元「農安基金」，支持及協助受影響的農產品。

賴清德總統稱美國進口馬鈴薯如果發芽，百分之百會一顆一顆檢查，發芽就退回。示意圖。記者劉學聖／攝影
賴清德總統稱美國進口馬鈴薯如果發芽，百分之百會一顆一顆檢查，發芽就退回。示意圖。記者劉學聖／攝影

關稅 賴清德 雲林 馬鈴薯

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