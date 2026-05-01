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賴總統稱要一粒粒檢查馬鈴薯...王鴻薇：你自己帶隊查 不要累死基層
賴清德總統今出席雲林活動，提到進口馬鈴薯議題，稱會「一粒一粒檢查」；先前傳出美國馬鈴薯發芽還可進來等，這都是謠言，經國安團隊查察後，是對岸放出來的。對此，國民黨立委王鴻薇說，賴總統自己率隊檢查，不要累死基層。
我國放寬美國發芽馬鈴薯進口規定，王鴻薇日前質詢行政院長卓榮泰，質疑如何管控。卓揆當時表示，「逐顆檢驗」。
賴總統今日表示進口馬鈴薯會「一粒一粒檢查」。王鴻薇說，卓榮泰已被網路笑成一片，賴總統要繼續鬧笑話？一個馬鈴薯進口貨櫃有十幾萬顆，要怎麼逐顆檢查？檢查到眼睛掉下來也檢查不完。
王鴻薇表示，從放寬發芽馬鈴薯到美國花生零關稅，都沒有跟農民、民眾說清楚，民進黨政府黑箱作業。等到開放時引起民怨，開始用愚民的政策。
王鴻薇說，建議賴總統自己率文武百官，去一顆一顆檢查美國馬鈴薯有無發芽，不要累死基層。衛福部已經表示檢驗率只有2%到10%。賴總統應誠實面對民眾的質疑，解決問題，不要再製造網路笑話。
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