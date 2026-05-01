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影／美國花生零關稅叩關 賴清德：香氣、口感無法與國產匹敵

攝影中心／ 記者黃仲裕／雲林即時報導
賴清德總統（中）今天上午前往斗南農會出席母親節活動，與模範母親合影留念。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（中）今天上午前往斗南農會出席母親節活動，與模範母親合影留念。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統上午到斗南農會出席母親節活動表示，美國進口花生因為為冷凍無殼產品，口感較差，難與國產花生競爭，呼籲農民不需過度憂心，對國產花生銷量保持信心。

賴清德指出，美國進口花生多為無殼且經冷凍處理，風味與口感均不及國產花生；相較之下，雲林花生加工後香氣濃郁、品質穩定，深受市場青睞，加工業者為維持產品品質，多優先選用國產花生。

他表示即使進口花生價格較低，對國產市場影響仍有限。以印度阿根廷為例，其花生進口價格每斤較國產低約30至40元，但長期以來並未動搖國產花生銷量，顯示消費者仍偏好品質與風味較佳的本土產品。

賴清德強調，花生消費重點在於香氣與口感，而國產花生在這兩方面具明顯優勢，即使未來美國花生進口增加，整體競爭力仍具信心，呼籲農民與產業安心面對市場變化。

民眾開心展示拿到的康乃馨花束。記者黃仲裕／攝影
民眾開心展示拿到的康乃馨花束。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統（左）今天上午前往斗南農會出席母親節活動，分送康乃馨花束。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（左）今天上午前往斗南農會出席母親節活動，分送康乃馨花束。記者黃仲裕／攝影

美國 阿根廷 印度

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