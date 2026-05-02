觀察站／千瘡百孔 退休金制度改革20年等不到

五一勞工大遊行，幾乎年年高喊提高退休給付保障，但因退休金制度牽動雇主成本與政府財政，民進黨執政多年，無論是財務壓力沈重的勞保、逾廿年未檢討的勞退新制，始終缺乏改革決心，導致關係千萬名勞工老年經濟生活安全保障的退休金制度千瘡百孔，而勞工的晚年保障也在政府的拖延中，逐步失守。

綠委林月琴昨對著台下說勞工若不滿，執政黨就要謙卑面對、概括承受，被嗆聲也是剛好而已。

然而勞工「嗆聲」完之後呢？若制度問題依舊無解，再多的謙卑與承受，終究只是口惠實不惠的政治語言。

去年「還假於民」讓執政黨臉上無光，為避免重蹈覆轍，以往不動如山的勞動部，在勞動部長洪申翰的督軍之下，火速提出外送員專法、強化勞工病假權，也修正勞保條例，將政府撥補、最終支付責任入法。但也流於「敵不動，我不動」的政治算計。

如今，針對退休制度改革，國民黨揚言本會期要召開公聽會，民眾黨更喊出具體方向，反觀勞動部仍然停留在「通盤思考、審慎評估」的老調重彈，甚至「已讀亂回」，在回應遊行訴求的新聞稿上細數一堆其它政績，更以研議開放純舊制勞工可參加新制自願提撥，試圖搪塞。

現行勞退新制六％雇主提繳率，奠基於廿年前的經濟條件、薪資結構，廿年過去，政府一再誇口台灣經濟成長表現亮眼，卻放任退休保障原地踏步。

以月薪五萬元、卅年年資估算，新制退休金累積一○八萬元，舊制卻可達二二五萬元，差距近一倍。在低薪、退休金低提撥率的雙重壓縮下，政府卻只是鼓勵勞工「多自提」，形同將責任轉嫁給個人，且對多數勞工而言，薪水卻早已被房租、物價侵蝕，何來餘裕自提一筆錢？

勞工退休保障本該有三層，第一層是社會保險的勞保，第二層是勞退新舊制，第三層才是個人準備。但現實卻是，第一層的勞保財務長期失衡，且月投保薪資級距上限十年未動，無法反映勞工真實薪資水準，連動給付難支撐老年生活；第二層雇主提撥率則是長期凍結，退休金累積有限，面對政府的不作為，勞工恐怕只能自求多福。

退休制度改革艱難，在於涉及分配。當政府一面強調台灣經濟強健，一面迴避檢討退休保障的不足，就是繼續縱容企業壓低人事成本，讓勞工承擔更多老年風險。民進黨政府或許只是承受不滿、甚至痛失選票，勞工失去的卻是安穩的晚年生活。