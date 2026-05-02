勞動節上街頭 勞工要求退休金改革

昨天是五一勞動節，北、高勞工串聯上街大遊行，逾七千名勞工要求政府啟動退休金改革，提出逐年增高勞退新制雇主提繳率到百分之十二、取消勞退舊制基數、新制資遣費上限、打開勞保天花板等八大訴求。遊行總領隊、全產總理事長戴國榮喊話已經收集意見多年的勞動部，這次起碼要建立勞資政三方對話機制，進入實質討論。

綠未承諾 勞工喊不滿意

當遊行隊伍來到立院前，藍綠白三黨代表出面回應訴求，民進黨立委林月琴因未具體承諾，全場齊喊「不接受」、「不滿意」。北市產總秘書長陳淑綸質疑，勞退新制實施逾廿年、勞保月投保薪資級距上限四五八○○元也十年未調，還要等配套？若政府不努力，接下來的地方縣市選舉、總統大選，勞工將用選票發聲。

賴清德總統昨天在臉書發文表示，政府近年持續為勞工朋友努力，最低工資已連續第十年調升。他並盤點多項勞動政策，強調職場安全、勞動尊嚴和生活照顧，是政府會持續努力的方向，台灣產業持續繁榮發展，勞動環境也要一起進步，這才是台灣要走的路。

8大訴求 聚焦勞退改革

不分勞工、軍公教，全國勞動者昨一起度過勞動節，遊行隊伍裡有許多移工。遊行的八大訴求，包括逐年提高勞退新制雇主提繳率至百分之十二、刪除勞退舊制四十五個基數上限、打開勞保及勞退月投保薪資級天花板、提高資遣費上限、社會保險全面納保、移工適用勞退新制、公教退撫足額提撥、退撫不分公私校。

戴國榮表示，今年五一訴求聚焦退休制度改革，全球產業轉型、人口結構改變下，勞動市場愈趨不穩定，將導致勞工老年生活經濟不安全，因此必須建構更完善的社會安全網，避免陷入老年貧窮。

戴國榮主張，勞退新制雇主提繳率應從現行的百分之六逐年提高至百分之十二，第一年先提高到百分之七，再每兩年增加百分之一。也該取消舊制退休金四十五個基數上限，並將新制資遣費上限提高到十五個月，同時勞保月投保薪資級距上拉至四八二○○元，才能反映物價指數。

雇主提繳率 逾20年沒動

戴國榮認為，勞動部收集各界意見多年，這次應積極回應，最起碼先建立對話機制，勞資政三方進入實質討論，尤其是勞退新制雇主提繳率超過廿年沒動，已導致世代差異，也產生相對剝奪感。

高雄市產總理事長林順基也表示，政府原本承諾十年檢討勞退新制，至今卻已廿年未動，這次北高串聯，要讓中央正視勞工的焦慮與憤怒。

民進黨立委林月琴說，提高勞退新制雇主提繳率、資遣費需有分年試算、產業衝擊、中小企業配套措施相關資料數據，會努力邀集工會、產業、政府對話。民眾黨立院黨團副總召王安祥則稱已提出勞退新制方案；國民黨黨團書記長林沛祥宣示，將針對勞退新舊制召開公聽會，「讓政府不能再逃避」。

勞動部：審慎評估檢討

勞動部回應，將收集利害相關人意見，以通盤思考、審慎評估，在朝向實質增加勞工退休金的方向上，逐步檢討勞退制度；也將兼顧各保險立法目的、財務及勞工權益等原則下，審慎評估勞團所提的社會保險訴求。