勞動節遊行憂三班護病比緩衝期害病人承擔風險 護師工會批衛福部瀆職

賴清德總統承諾三班護病比就任2年內入法，衛福部長石崇良日前在立法院宣布年底修正「醫療機構設置標準」納入護病比，並設2年緩衝期，但強調實際日程仍待討論。護理團體痛批衛福部打假球，製造入法假象。護師工會5月1日上街參與勞動節遊行，並將於5月5日至衛福部陳抗，工會顧問陳玉鳳說，入法暫緩2年，形同病人將承擔風險2年，將強力訴求盡快入法。

護師工會今天至勞動節遊行，訴求「不只是為護理師發生，而是為每一位病人安全發生」，強調三班護病比入法刻不容緩，高護病比不僅代表護理師過勞，更表示病人安全風險正在升高。陳玉鳳說，多項研究顯示，當護病比過高，住院病人感染率、再住院率、死亡率均會提升，政府應正視問題，「病人安全不能再等下去」。

陳玉鳳說，工會訴求三班護病比應於「醫療法」第12條中明訂，而非下放至「醫療機構設置標準」，於母法中規範對醫院才有強制性，僅以行政命令處理，衛福部可以函釋自行解釋，甚至調整護病比，導致護病比人數容易受醫院雇主遊說政府影響，此外，工會要求落實違反護病比罰則，並呼籲盡快入法，設定緩衝期形同讓病人持續承擔風險。

「衛福部照護司曾做過調查，逾八成護理人員希望三班護病比入法。」陳玉鳳說，三班護病比入法不僅是護理人員的期待，更是賴總統政見，工會舉出多項期刊、調查報告，證實我國面臨醫院擴床、護理人力補足情況，護理人力配置每萬人僅62名護理人員，僅英國、日本半數，而我國護理人力不足，並非供給問題，而是護理師長期被迫加班且薪資過低，導致人才出走。

衛福部提出護病比入法後緩衝2年，且具體時程，甚至護病比數字，均有待推動小組討論，形同實質進度掛零。陳玉鳳說，三班護病比應盡速入法，衛福部不該不顧病人安全，若石崇良部長堅持「違法亂紀」，不願實質推動護病比入法，她將至監察院陳情，若衛福部仍執意不願面對，將再到台北地檢署告發石瀆職。