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今五一逾6000名勞工遊行提八大訴求 勞動部回應了

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
逾6000名勞工今天五一勞動節上街遊行，提出八大訴求。勞動部回應，將持續蒐集各界意見尋求共識。本報資料照片
逾6000名勞工今天五一勞動節上街遊行，提出八大訴求。勞動部回應，將持續蒐集各界意見尋求共識。本報資料照片

今天是五月一日勞動節，逾6000名勞工上街遊行，提出八大訴求。勞動部回應，針對勞團所提訴求，勞動部相當重視，將持續蒐集各界意見尋求共識，也會站在勞工立場，促成各利害關係人的對話與溝通，並審慎評估處理。改善移工權益部分，也會強化落實基本權益保障，並逐步接軌禁止強迫勞動的國際趨勢。

不過，勞動部雖發布新聞稿回應遊行訴求，但最後「文不對題」地細數歷年政績，包括連續10年調整最低工資、強化病假權、彈性育嬰留停、完善職場霸凌防制、外送員權益保障及外送平台管理法制化等。

針對提高勞退新制雇主提繳率至12%，勞動部未正面回應改革方案，僅強調114年新制勞退基金收益數7469億元，收益率15.60％；勞保基金收益數為1598億元、收益率15.57％，整體勞動基金收益數為歷年新高。同時說明，勞退新制規定雇主應按月為勞工提繳不低於每月工資6％退休金，以及勞退舊制退休金基數規定，是勞動條件的最低標準。

對於提高勞退新制資遣費，勞動部則回應願意積極蒐集利害相關人意見，以通盤思考、審慎評估，在朝向實質增加勞工退休金的方向上，逐步檢討勞退制度。

勞動部還說，為確保勞保制度穩健運作，政府自2020年起至今累計撥補5170億元至勞保基金，今年初也修正公布「勞工保險條例」將政府撥補以及負最後支付責任入法明定，並建立定期財務檢討機制，以利勞保制度之長遠發展。針對勞團就勞工保險制度所提意見，勞動部將在兼顧各保險立法目的、保險財務及勞工權益等原則下審慎評估，讓制度穩健運作。

勞動部強調，將持續努力為勞工打造「尊嚴勞動、友善職場」。

勞動部 工資

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