逾6千勞工喊勞退雇提12%！綠委未承諾挨嗆「等20年還要等配套」

今天勞動節，逾6000人勞工上街訴求「退休給付增加、本勞移工納保」，要求逐年提高勞退新制雇主提繳率至12%、取消勞退舊制45基數、新制資遣費上限、提高勞保月投保級距等，隊伍最後於立院群賢樓集結，由朝野立委出面回應。不過，朝野獲得的反應兩樣情，綠委因未提出具體承諾遭嗆，藍委則承諾本會期將召開公聽會，獲得些許歡呼。

民進黨立委林玉琴第一個上台。她說，今年遊行的八大訴求，背後意義是勞工對退休保障不足的不安與焦慮，一定是執政黨做得不夠完善，大家今天才需要從北中南各地集結，「勞工有壓力，是政府責任，勞工有不滿，也是執政黨要來面對」。

她強調，勞退新制雇主提撥率不管是維持6%還是提高至12%，或者資遣費提高至15個月，相關分年試算、產業衝擊、中小企業配套措施都要拿出來，有數據資料，才能有更好的溝通跟對話。她會盡最大努力做溝通，邀集工會、產業、政府對話。她還說，她知道等等台下可能會有噓聲，但作為執政黨，會謙卑面對、概括承受。

林玉琴未語畢，台下已經有民眾發難要求「講具體的」，接著全場高喊「不滿意」、「不接受」。主持人、北市產總秘書長陳淑綸質疑，勞退新制已經20年、勞保月投保薪資級距上限4萬5800元已經10年，還要等配套？

陳淑綸說，民進黨不該自居立院少數來博取同情，不願提出法案爭取勞工支持，「明明就有行政工具」，若政府再不積極努力，接下來的地方縣市選舉、總統大選，勞工將用選票為自己發聲，要讓執政黨好看。

接續上台的民眾黨立院黨團副總召王安祥說，民眾黨已提出具體方案，先將勞退新制雇主提撥率提高至8%，再慢慢提升至12%。除此，民眾黨主張將資遣費的6個月天花板移除，也會將產假提高至10周來接近國際水準，並修正就業保險法，將育嬰留停津貼8成月投保薪資入法，給付期間延長至9個月。

針對移工權益訴求，他僅說，將提高移工權益保障來減少失聯移工發生率。王安祥強調，民眾黨雖然不大，但說到做到，將會逐字、逐步完成對勞工的承諾。

國民黨黨團書記長林沛祥則宣示，本會期將針對勞退新舊制召開公聽會，充分討論，「讓政府不能再逃避」。國民黨立委羅廷瑋說道，遊行搭建這個平台不為政黨惡鬥，而是提供公平機會，讓政黨用行動爭取支持與選票，「請你們看我們的表現。」

國民黨立委牛煦庭強調，今年的勞團訴求多項與退休權益相關，這些都涉及大幅度法案修正，但不能因為水很深、議題複雜就裹足不前。他提及，自己對5人以下微型企業未強制納勞保很有感觸，民國68年立法至今，近半世紀沒有任何前進，讓勞工沒保障、雇主頭很痛，他支持所有勞工通通納保，也支持提高資遣費，因為現行規定，勞工花上12年的青春，也才拿到最高6個月的資遣費，政府不該讓勞工陷入失業危機跟困境。

牛煦庭說，主計處最近公布第一季經濟成長率概估13.69%，既然有錢，就不該對勞工不管、不顧，必須要往前，一起努力提升勞工權益。