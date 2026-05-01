勞動節社工訴求改革 衛福部：願意傾聽第一線需求

社工團體在五一勞動節喊出社安網全面改革避淪「社工網」，並盼重視第一線人員心聲。衛生福利部次長呂建德表示，願意傾聽須精進之處，社安網則一直是以社區、家庭為中心。

今天是五一勞動節，社工團體在勞工大遊行喊出「社工不當替罪羊」等訴求，認為社工勞動處境20年來未見改善，卻要撐起整個社安網，政府應全面改革社安網讓社區共同參與，避免淪為「社工網」。並盼正視社工勞動條件20年未改善問題，及呼籲專業審議機制納入第一線社工聲音。

呂建德今天接受媒體電訪回應指出，社會安全網從1.0到如今的2.0，向來重點就是以社區為主軸、以家庭為中心，其中雖然在社會工作中，有個案工作也有社區工作，但社安網的重點一直都是以家庭為中心、以社區為基礎，未來也會持續以這個重心推；不過若覺得有可以精進的，未來將於座談會時傾聽大家的聲音。

台北市社會工作人員職業工會日前發布調查指出，有78.18%社工處於中度以上過勞，47.24%屬於重度過勞。對此呂建德指出，將再了解調查方法，未來在業務推動上，也願意傾聽第一線社工聲音，是否有需要精進的地方，並將持續利用AI等科技，減輕社工文書等工作負擔。

剴剴案引爆社工處境與究責議題，社工界有呼聲希望暫緩績效考核、評鑑，降低壓力。呂建德指出，根據主計總處規定，任何政府計畫都需要評估，因此要停止恐有困難，不過評估是否能更加彈性化、如何讓評鑑更有效率，則可以檢討。

衛福部先前承諾，將舉辦北中南東4區分區座談與第一線溝通。呂建德說，他會親自跟大家溝通，安排原則上會以週末為主，不影響大家上班的時間，通知部分也會注意盡早通知。