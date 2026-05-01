快訊

摩根大通女主管遭控「權勢性侵」男同事 曾狠嗆：不跟我上床就毀了你

名醫父病逝各界送暖 林逸欣曬童年全家福感性發聲：是爸爸派來的天使吧

日職／古林睿煬本季一軍初先發 2日主場出戰歐力士「勇敢對決」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／五一勞工大遊行北高串連千人上街 高喊「打開勞保、勞退天花板」

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
五一勞動節的今天，是首度全體勞動者一同放假，台北、高雄兩地勞工串連上街大遊行，數千名勞工上凱道要求政府啟動退休金改革，高喊「打開勞保、勞退天花板」、「本外勞全保」。記者許正宏／攝影
五一勞動節的今天，是首度全體勞動者一同放假，台北、高雄兩地勞工串連上街大遊行，數千名勞工上凱道要求政府啟動退休金改革，高喊「打開勞保、勞退天花板」、「本外勞全保」。記者許正宏／攝影

五一勞動節的今天，是首度全體勞動者一同放假，台北高雄兩地勞工串連上街大遊行，數千名勞工上凱道要求政府啟動退休金改革，高喊「打開勞保、勞退天花板」、「本外勞全保」，此次遊行總共8大訴求，包括提高勞退新制雇主提繳率、取消勞退舊制基數上限、調整勞保投保薪資級距、資遣費上限、並要求勞保全面納保、納入小型事業單位、家事勞工及移工，同時廢除申年齡與身份限制。

遊行出發前，勞團在行動舞台上演出行動劇，以你是否在雪山救過一隻狐狸的網路哏，上演「陳菊的勞退新制救了誰？」諷刺勞退新制是否真的改善了勞工退休保障，以及「開箱退休人生」則由行李箱象徵移工辛苦一輩子，退休保障卻東漏西漏，家庭看護工甚至一無所有。

隨後遊行隊伍從凱道出發，行經公園路、忠孝西路、中山南路後前往立法院群賢樓前，遊行過程中，由於並未申請忠孝西路路權，警方一度舉牌警告，最後勞團在立法院群賢樓前表達勞工的訴求，並聽取國民黨、民進黨、民眾黨3黨團體代表回應。

五一勞動節的今天，是首度全體勞動者一同放假，台北、高雄兩地勞工串連上街大遊行，數千名勞工上凱道要求政府啟動退休金改革，高喊「打開勞保、勞退天花板」、「本外勞全保」，遊行隊伍從凱道出發，行經公園路、忠孝西路、中山南路後前往立法院群賢樓前，遊行過程中，由於並未申請忠孝西路路權，警方一度舉牌警告。記者許正宏／攝影
五一勞動節的今天，是首度全體勞動者一同放假，台北、高雄兩地勞工串連上街大遊行，數千名勞工上凱道要求政府啟動退休金改革，高喊「打開勞保、勞退天花板」、「本外勞全保」，遊行隊伍從凱道出發，行經公園路、忠孝西路、中山南路後前往立法院群賢樓前，遊行過程中，由於並未申請忠孝西路路權，警方一度舉牌警告。記者許正宏／攝影

五一勞動節的今天，是首度全體勞動者一同放假，台北、高雄兩地勞工串連上街大遊行，數千名勞工上凱道要求政府啟動退休金改革，高喊「打開勞保、勞退天花板」、「本外勞全保」，遊行隊伍從凱道出發，行經公園路、忠孝西路、中山南路後前往立法院群賢樓前。記者許正宏／攝影
五一勞動節的今天，是首度全體勞動者一同放假，台北、高雄兩地勞工串連上街大遊行，數千名勞工上凱道要求政府啟動退休金改革，高喊「打開勞保、勞退天花板」、「本外勞全保」，遊行隊伍從凱道出發，行經公園路、忠孝西路、中山南路後前往立法院群賢樓前。記者許正宏／攝影

五一勞動節的今天，是首度全體勞動者一同放假，台北、高雄兩地勞工串連上街大遊行，數千名勞工上凱道要求政府啟動退休金改革，高喊「打開勞保、勞退天花板」、「本外勞全保」，遊行隊伍從凱道出發，行經公園路、忠孝西路、中山南路後前往立法院群賢樓前表達勞工的訴求，並聽取國民黨、民進黨、民眾黨3黨團體代表回應。記者許正宏／攝影
五一勞動節的今天，是首度全體勞動者一同放假，台北、高雄兩地勞工串連上街大遊行，數千名勞工上凱道要求政府啟動退休金改革，高喊「打開勞保、勞退天花板」、「本外勞全保」，遊行隊伍從凱道出發，行經公園路、忠孝西路、中山南路後前往立法院群賢樓前表達勞工的訴求，並聽取國民黨、民進黨、民眾黨3黨團體代表回應。記者許正宏／攝影

五一勞動節的今天，是首度全體勞動者一同放假，台北、高雄兩地勞工串連上街大遊行，遊行出發前，勞團在行動舞台上演出行動劇，以你是否在雪山救過一隻狐狸的網路哏，上演「陳菊的勞退新制救了誰？」諷刺勞退新制是否真的改善了勞工退休保障，以及「開箱退休人生」則由行李箱象徵移工辛苦一輩子，退休保障卻東漏西漏，家庭看護工甚至一無所有。記者許正宏／攝影
五一勞動節的今天，是首度全體勞動者一同放假，台北、高雄兩地勞工串連上街大遊行，遊行出發前，勞團在行動舞台上演出行動劇，以你是否在雪山救過一隻狐狸的網路哏，上演「陳菊的勞退新制救了誰？」諷刺勞退新制是否真的改善了勞工退休保障，以及「開箱退休人生」則由行李箱象徵移工辛苦一輩子，退休保障卻東漏西漏，家庭看護工甚至一無所有。記者許正宏／攝影

台北 雪山 高雄

延伸閱讀

賴總統宣示1300億挹注勞保...民眾黨：撥補當改革 恐侵蝕世代正義

勞工遊行北高連線　提8大訴求高喊改革退休制度

勞工五一上街遊行　爭勞退提繳12%、取消舊制上限

五一將至　民團籲提升失業給付、注重原住民工殤議題

相關新聞

逾6千勞工喊勞退雇提12%！綠委未承諾挨嗆「等20年還要等配套」

今天勞動節，逾6000人勞工上街訴求「退休給付增加、本勞移工納保」，要求逐年提高勞退新制雇主提繳率至12%、取消勞退舊制45基數、新制資遣費上限、提高勞保月投保級距等，隊伍最後於立院群賢樓集結，由朝野

今五一逾6000名勞工遊行提八大訴求 勞動部回應了

今天是五月一日勞動節，逾6000名勞工上街遊行，提出八大訴求。勞動部回應，針對勞團所提訴求，勞動部相當重視，將持續蒐集各界意見尋求共識，也會站在勞工立場，促成各利害關係人的對話與溝通，並審慎評估處理。

勞動節遊行憂三班護病比緩衝期害病人承擔風險 護師工會批衛福部瀆職

賴清德總統承諾三班護病比就任2年內入法，衛福部長石崇良日前在立法院宣布年底修正「醫療機構設置標準」納入護病比，並設2年緩衝期，但強調實際日程仍待討論。護理團體痛批衛福部打假球，製造入法假象。護師工會5

影／五一勞工大遊行走上街頭怒吼 勞退20年不動、淨零壓力夾擊

今天五一勞動節，高雄市產業總工會號召中鋼、台船、漢翔企業等5大工會、逾4000名勞工走上街頭，串聯台北同步發聲，訴求勞退提高與淨零轉型顧勞工的兩大訴求；勞團指出，勞退20年仍維持6%提撥比例，早已追不

影／五一遊行高雄4000人上街 高喊勞退要提高

今年五一勞動節，全國首度同步放假，北高兩地串連發起大規模遊行，其中高雄場吸引約4000人走上街頭，與台北場合計逾6000人，共同向政府喊話，要求啟動退休制度改革，提升勞工老年保障。

五一勞動大遊行 北市警180人維安⋯一度舉牌警告

今天是五一勞動節，超過百個勞工團體一同上凱道遊行，上街爭取自身相關權益，遊行隊伍走到公園路時，一度未依規定轉入青島西路，反而走到忠孝西路，現場指揮官中正一警分局長陳瑞基下午2時9分時舉牌警告，遊行帶隊

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。