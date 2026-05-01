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影／五一遊行高雄4000人上街 高喊勞退要提高
今年五一勞動節，全國首度同步放假，北高兩地串連發起大規模遊行，其中高雄場吸引約4000人走上街頭，與台北場合計逾6000人，共同向政府喊話，要求啟動退休制度改革，提升勞工老年保障。
高雄遊行隊伍高舉標語，呼喊「勞退要提高」、「本外勞全保」等口號，訴求改善現行制度限制，讓勞工都能享有完整保障。遊行總領隊指出，相關改革意見已蒐集多年，呼籲主管機關應提出具體回應，並盡速建立勞資政三方對話機制，推動逐年調高勞退新制雇主提撥率至12%的實質討論。
在政治人物方面，國民黨高雄市長參選人柯志恩與民進黨立委賴瑞隆也到場聲援，表達對勞工權益的重視，並與現場勞團互動，傾聽基層聲音。兩人皆表示，面對人口高齡化與產業結構轉型，退休制度確實需要與時俱進，未來將在各自崗位上持續關注並推動相關改革。
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