影／五一遊行高雄4000人上街 高喊勞退要提高

今天是五月一日勞動節，逾6000名勞工上街遊行，提出八大訴求。勞動部回應，針對勞團所提訴求，勞動部相當重視，將持續蒐集各界意見尋求共識，也會站在勞工立場，促成各利害關係人的對話與溝通，並審慎評估處理。

2026-05-01 17:06