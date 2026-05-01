五一遊行北高串連6千人上街 提8大訴求 高喊「打開勞保、勞退天花板」

今年的五一勞動節，是全體勞動者首度一起放假的日子。台北、高雄兩地勞工串連上街遊行，逾6000人要求政府啟動退休金改革，凱道上，本外籍勞工共同高喊「打開勞保、勞退天花板」、「本外勞全保」。遊行總領隊、全產總理事長戴國榮喊話已經搜集意見多年的勞動部，這次須具體回應，至少先建立勞資政三方對話機制，就逐年提高勞退新制雇主提撥率至12%進入實質討論。

戴國榮說，今年五一訴求聚焦退休制度改革，全球產業轉型、人口結構改變下，勞動市場愈趨不穩定，勞工結構性失業、薪資Ｍ型化，都會造成勞工老年生活經濟不安全，因此必須建構更完善的社會網，避免勞工陷入老年貧窮。

遊行總共8大訴求，包括提高勞退新制雇主提繳率、取消勞退舊制基數上限、調整勞保投保薪資級距、資遣費上限、並要求勞保全面納保、納入小型事業單位、家事勞工及移工，同時廢除申年齡與身份限制。

戴國榮指出，聯盟主張逐步提高勞退新制雇主提撥率到12％，第一年先從現在的6%提高至7%，之後每兩年提高1%。也要取消勞退舊制退休金45個月的基數，資遣費上限提高到15個月，提高勞保月投保薪資級距上拉至48200元。

針對家事移工，戴國榮表示，遊行也應該一體適用勞體新制，納入就業保險、勞工保險等社保體系。

戴國榮說，已分別拜會藍綠白三大黨團，希望朝野能具體回應訴求，共同推動修法，建立可長可久制度，讓百工百業勞工都能安心工作。

戴國榮認為，因退休金制度改革牽涉修法，主管機關勞動部已經搜集多年的各界意見，這次應該積極回應勞團訴求，首先必須建立利害關係人的對話機制，就退休制度進入實質討論，尤其是勞退新制雇主提撥率已經超過20年沒有變動，已導致世代差異，也產生相對剝奪感，勞動部最起碼建立勞資政三方對話機制。

今天遊行現場演出兩部行動劇，以你是否在雪山救過一隻狐狸的網路哏，上演「陳菊的勞退新制救了誰？」諷刺勞退新制是否真的改善了勞工退休保障，「開箱退休人生」則由行李箱象徵移工辛苦一輩子，退休保障卻東漏西漏，家庭看護工甚至一無所有。

行動劇內容為，前勞委會主委陳菊當年以「先求有、再求好」為由，將勞退新制雇主提撥率訂在6%，但20年匆匆過去，當年的民代賴清德甚至已當上總統，一批台灣勞工質問陳菊、賴清德「你們是不是20年前修改了勞退新制？」陳菊反問「你們是被我救的勞工嗎？」勞工則怒喊，我們就是月領6300元新制退休金的勞工，一錘棒打陳菊。

行動劇中，陳菊問，勞工不是可以自願提繳6%，自己再提撥一隻醬板鴨，就會有兩隻醬板鴨了，勞工怒回「那是我們勞工自己的錢」，再賞賴清德、勞動部長洪申翰一槌。另一批移工也質問，「你是不是20年前修改過勞退新制？」讓移工沒有退休金，賴清德則叮嚀洪申翰給移工舊制退休金，移工立刻棒打洪、賴兩人，高喊領不到退休金，「騙人」、「騙人」。劇中陳菊感嘆，難道勞退新制沒有對任何人有好處嗎？賴清德說，勞退新制讓雇主成本砍半，移工也沒有退休金，這20年省下了好多錢。

遊行隊伍將從凱道出發，前往立法院群賢樓前，國民黨、民進黨、民眾黨3黨團體代表將出席回應訴求。

2026五一勞工大遊行登場，要求政府啟動退休金改革，凱道上，本外籍勞工共同高喊「打開勞保、勞退天花板」、「本外勞全保」。記者葉冠妤／攝影

2026五一勞工大遊行登場，要求政府啟動退休金改革，凱道上，本外籍勞工共同高喊「打開勞保、勞退天花板」、「本外勞全保」。記者葉冠妤／攝影