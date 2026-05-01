五一拋政見 宜蘭藍綠白縣長參選人較勁搶勞工選票

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲日前提出勞動政策，要設置「勞工權益基金專戶」，勞資爭議時不但補助訴訟費，也要納入生活費及扶養費補助；民進黨林國漳則在今天勞動節，聯手縣內4大總工會，宣示將全面提升縣內勞動環境。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，今天攜手縣內總工會、職業總工會、勞工團體聯盟、產業總工會等4大工會，發表勞工政策。承諾當選後，縣府各項採購案將把「企業對員工薪資狀況」納入評選加分，利用公共採購的制度引導，讓企業更重視基層待遇。

林國漳也提出，針對輪班、夜間及長工時等風險較高的「異常工作者」，額外加碼補助 3000 元健檢費用；也要開辦AI實務課程，強化資深員工職場競爭力，另也提出興建勞工活動中心、擴大辦理百工百業職人獎等。

吳宗憲提出「預防、協助、傾聽」三大面向的勞工政見，預防面將向中央爭取擴大宜蘭勞檢量能，並每半年召集中小企業及微型雇主，舉辦「頭家座談會」，從源頭減少勞資糾紛。

另外，2009年制定的宜蘭縣府「勞工訴訟補助要點」僅補助訴訟費，吳宗憲認為不符實際需求，要制定「宜蘭縣勞資爭議事件及涉訟權益補助金要點」，除律師費、訴訟費，進一步納入生活費及扶養費補助，並將職業災害慰助金提高到最高30萬元。

民眾黨參選人陳琬惠同樣主張針對高風險、夜班勞工，在既有體檢外加碼3000元檢查，並主張由縣府補助企業成本，讓爸媽每個月減少10小時工時，安心接送孩子，還將推動可負擔住宅，讓在地就業的青年成家；黨祕書長周榆修今也到宜蘭，陪同陳琬惠，下午3時車隊從五結鄉四結金身土地公廟出發掃街拜票。

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（右）今天也提出勞工政見。圖／取自陳琬惠臉書