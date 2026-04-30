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陳時中倡證交稅補健保缺口 政院：持續傾聽、討論 還未定案
健保財務嚴峻，行政院政務委員陳時中建議仿效菸捐模式，提撥部分證交稅挹注健保。不過，行政院30日指出，各界支持健保的構想很多，還在討論、傾聽當中，目前未有定案。
陳時中辦「2026歐洲台灣健康論壇」，他演說時提到，過去半年每天關注股票市場，腦中思考著如何擴大健保費基，建議仿效菸捐模式，提撥現行千分之三證交稅的一部分挹注健保。
陳時中說，若有50%的證交稅挹注健保，可為健保帶來穩定財源，不僅確保未來廿年財務平衡，且符合資本利得者應負擔更多社會責任，不會增加投資人現有稅負。
對此，行政院發言人李慧芝指出，健保財政永續是政府重要目標，為了達到這個目標，各界都有諸多構想，行政院會持續傾聽各界意見，相關方案都還在討論當中，目前未有定案。
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